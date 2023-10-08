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    12:15, 08 10月 2023 | GMT +6

    亚运会闭幕 哈萨克斯坦以80枚奖牌居总奖牌榜第五位

    спорт
    Фото: Коллаж: ҚазАқпарат/ҚР ҰОК

    哈萨克国际通讯社讯）杭州第19届亚运会将于10月8日晚在杭州奥体中心体育场举行盛大的闭幕式。

    闭幕式定于阿斯塔纳时间18点拉开帷幕。

    本届亚运会于2023年9月23日至10月8日在杭州举行，主要赛事在杭州举办，同时宁波、温州、金华、绍兴、湖州等城市也承办了多场比赛。

    杭州亚运会竞赛项目设置为：40个大项，61个分项，481个小项。共诞生诞生481块金牌。

    本届亚运会报名工作于今年7月完成，来自亚奥理事会45个国家（地区）奥委会的运动员总数超过12500人，这一规模创下了历届亚运会的新高。

    在这次亚运会上，8个项目将为巴黎奥运会提供参赛资格。

    哈萨克斯坦国家队在本届亚运会已经获得80枚奖牌，（10金22银48铜），在总奖牌榜上位列第5位。

    自从1994年哈萨克斯坦以独立国家身份首次参加夏季亚运会以来，我们的国家队已经连续参加了7届亚运会。

    独立哈萨克斯坦“首届”夏季亚运会在日本广岛举行。在广岛，我国体育代表团共获得令人瞩目的25枚金牌、26枚银牌和26枚铜牌，荣登团体积分榜第四位。

    1998年的曼谷亚运会上，哈萨克斯坦在金牌榜上位列第五，仅次于泰国。

    2002年，韩国釜山亚运会上，哈萨克斯坦体育代表团以20枚金牌、26枚银牌和30枚铜牌的出色表现获得第四名。

    2006年，卡塔尔亚运会上，我们依然保持着前四的稳定表现。

    2010年的广州亚运会，我们被伊朗赶超，排名下滑至第五位。

    2014年的韩国仁川夏季亚运会上，我们再次崭露头角，以28枚金牌、23枚银牌和33枚铜牌的成绩重返金牌榜第四位。

    2018年，哈萨克斯坦派出了由419名运动员组成的庞大代表团，参加在印度尼西亚雅加达和巨港举行的亚运会。尽管竞争激烈，哈萨克斯坦运动员以15枚金牌、17枚银牌和44枚铜牌的成绩荣金牌榜第9名。

    第20届亚洲运动会将于2026年9月19日至10月4日在日本名古屋举行。

    【编译：阿遥】

    标签:
    体育
    Ерлан Мазан
    编译
    Ерлан Мазан
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