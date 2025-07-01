加沙地带2023年10月以来丧生人数突破5.6万

希阿里向安理会通报加沙局势时指出，仅六月中旬以来就有逾千名巴勒斯坦人丧生，其中多数是在寻求援助途中遇难。他援引加沙卫生部门的数据沉痛地表示，自2023年10月7日以来，巴勒斯坦死亡总人数已突破5万6500人。

希阿里表示，加沙正承受着难以想象的痛苦与暴行，对巴勒斯坦人民的集体惩罚持续至今，这完全不可理喻。

在获取援助途中丧生

希阿里列举了多起以色列国防军在食品分发点附近开火的事件。

6月17日，在汗尤尼斯，一辆以色列国防军坦克向等待世界粮食计划署援助卡车的人群开火，造成至少50人死亡、200人受伤。

仅仅一周后，据报道以色列国防军部队又在加沙人道主义基金会站点附近开火，这次造成49名巴勒斯坦人死亡、197人受伤。

希阿里强烈谴责在加沙寻求援助的巴勒斯坦人丧生和受伤的事件。他呼吁立即对这些事件进行独立调查，并追究肇事者的责任。

他强调，联合国不会参与任何不符合人道、公正、独立和中立这些基本人道主义原则的援助交付方式，这也是其他联合国官员多次表明的立场。

严正谴责

希阿里重申联合国强烈谴责哈马斯等巴勒斯坦武装组织在以色列发动的袭击，这些袭击造成1200多人丧生，250余人被劫持为人质。目前仍有50名人质，包括一名女性被扣押。

他表示，任何理由都不能为这些恐怖行径开脱。他震惊地获悉，人质可能持续遭受虐待，且遇难人质遗体仍被扣留。

与此同时，他也谴责加沙地带普遍发生的平民（包括妇女儿童）伤亡事件，以及对民居、学校、医院和清真寺的摧毁事件。

约旦河西岸暴力升级

在被占领的约旦河西岸，以色列军方突袭和定居者暴力事件持续激增。

希阿里表示，6月25日当天分别发生两起致命事件：一名15岁少年和一名老年妇女不幸遇害。此外，武装定居者在苏里夫和马尔卡村发动袭击，导致多名巴勒斯坦人丧生。

他警告称，约旦河西岸不断升级的暴力局势令人震惊，军事行动和定居点扩张正导致更多人员伤亡、流离失所以及财产损毁。

伊朗、以色列停火为地区带来希望

希阿里在通报最后就中东地区局势发表评论，特别提及近期以色列与伊朗的冲突升级。

他对6月24日由美国总统特朗普宣布、经美国和卡塔尔斡旋达成的两国停火协议表示欢迎。

他希望这一停火模式能够推广至地区其他冲突——其中加沙地带的需求最为迫切。