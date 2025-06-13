哈萨克斯坦加速地质勘探：2026年目标覆盖220万平方公里

哈萨克斯坦正大规模推进地质勘探工作，仅2025年第一季度就发现了38个具有铜、镍、煤炭、黄金和稀土金属潜在资源的区域。

根据哈萨克斯坦总统的指示，到2026年，全国地质-地球物理勘探覆盖面积将达到220万平方公里。2024年，勘探面积已达201.44万平方公里，相关工作正以积极的节奏持续推进。2025年第一季度开展了广泛的勘探活动，包括航拍解译、路线勘查、钻探、水质和辐射样品分析、地球化学及室内研究。

勘探成果显著，共发现38个具有高潜力矿产资源的区域，初步估算资源包括：

260万吨稀土金属；

11亿吨褐煤；

370万吨铜和镍；

19吨黄金。

2024至2026年，地质勘探工作总计拨款228.3亿坚戈，其中2025年将使用76.36亿坚戈。区域项目持续推进，包括按1:200,000比例尺进行的14个深层地质制图、9个成矿区研究和19个水文地质详细勘探项目。

私人投资在其中发挥了重要作用。2018年至2024年，地质勘探吸引了4240亿坚戈的投资，预计2025年将增至1060亿坚戈。简化版许可证制度无需工作量承诺但需强制性报告，使市场对投资者更具吸引力，显著提升了地质勘探领域的投资环境。

【编译：木合塔尔·木拉提】