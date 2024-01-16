第75届艾米奖揭晓 《继承之战》《熊家餐馆》《怒呛人生》胜出

美国HBO重头戏《继承之战》第四季以27项提名领跑，最终将剧情类最佳剧集、最佳导演、最佳编剧等奖项收入囊中。这是《继承之战》系列继2020年和2022年之后，第三次赢得“黄金时段艾美奖”剧情类最佳剧集奖。

莎拉·斯努克和基南·卡尔金凭借《继承之战》第四季分获剧情类最佳女主角奖与最佳男主角奖，马修·麦克法迪恩凭借该剧蝉联剧情类最佳男配角奖。在不久前的第81届美国电影电视金球奖上，《继承之战》第四季亦称霸剧情类剧集赛道，横扫最佳剧集、最佳女主角、最佳男主角和最佳男配角奖。

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由美国FX推出的《熊家餐馆》第二季，笑傲本届“黄金时段艾美奖”喜剧领域。除了喜剧类最佳剧集奖及最佳男女配角奖，杰瑞米·艾伦·怀特凭借该剧获最佳男主角奖，克里斯托弗·斯托勒荣膺最佳导演和最佳编剧。在第81届美国电影电视金球奖竞逐中，《熊家餐馆》第二季夺得音乐/喜剧类最佳剧集奖、最佳女主角奖和最佳男主角奖。

流媒体巨头Netflix聚焦亚裔移民生活的《怒呛人生》，则是此次“黄金时段艾美奖”限定剧/选集剧领域的明星，赢得最佳剧集、最佳导演、最佳编剧等奖项。美国华裔喜剧明星黄阿丽和韩国演员史蒂文·元，继凭借该剧捧得第81届美国电影电视金球奖限定剧/选集剧/电视电影类最佳女主角和最佳男主角奖杯之后，再分获第75届“黄金时段艾美奖”此类别最佳女主角奖和最佳男主角奖。

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此外，《小学风云》(Abbott Elementary)第二季主演昆塔·布伦森获喜剧类最佳女主角奖，成为40多年来首次夺得该奖项的黑人女性。詹妮弗·库里奇凭借《白莲花度假村》(The White Lotus)第二季获剧情类最佳女配角奖。

“黄金时段艾美奖”是美国电视界年度盛事。2023年，由于好莱坞影视演员和编剧举行旷日持久的联合大罢工，原定于当年9月颁奖的第75届“黄金时段艾美奖”推迟至2024年1月，被美国媒体称为“最不寻常的一届艾美奖”。另据主办方透露，本届“黄金时段艾美奖”投票参与度创历史新高。