托格兹布拉克墓地出土罕见萨克时期狮子纹金戒指

考古人员在托格兹布拉克乡附近勘察了多处早期铁器时代古墓遗址，重点对村庄南部的托格兹布拉克-1号和托格兹布拉克-2号墓地进行了实地发掘。这两处墓地分别包含20余座和30余座古墓，大部分遗址呈链状分布，自北向南排列，为古代贵族阶层墓葬。

据拜霍纳阔夫介绍，考古队在托格兹布拉克-1号墓地发掘了四座古墓，在托格兹布拉克-2号墓地发掘了两处遗址。其中，在托格兹布拉克-1号墓地的第3号和第4号古墓墓葬堆中发现了黄金饰品，这一发现具有重要考古价值。在第4号古墓中，出土了一男一女的遗骸，随葬品包括陶器、铁器、石臼、动物骨骼、金质链条残片以及多片黄金薄片。

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在第3号古墓中，考古队发现了人类遗骸及多片黄金薄片，其中一枚狮子纹黄金戒指尤为引人注目。这枚重约8克的戒指由金块打造，工艺精湛，极为罕见。戒指上狮子形象融合了多种意象，细看可见女性面部、狮子吻部和鬃毛，甚至隐含牛与公羊的形象，这些符号在当时部落中广为流传，富含象征意义。

专家指出，此类墓葬及出土文物为居住在今哈萨克斯坦境内的萨克（萨迦）部落文化的典型代表。这批考古新发现的文物可追溯至公元前4至3世纪。

托格兹布拉克-1号和托格兹布拉克-2号墓地出土的遗物，进一步证明了今维吾尔县地区在早期铁器时代曾是萨克文化的重要中心之一。

【编译：阿遥】