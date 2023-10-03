第七次哈英对话会议在阿斯塔纳举行

会上，双方探讨了双边合作的关键问题，深入讨论了国际和地区热点议题。

-哈萨克斯坦愿意加强与英国的持续、全面的战略伙伴关系，并热切欢迎积极推进政治接触、促进经贸投资交流、扩大双边关系协议法律框架。- 瓦西里恩科表示。

多彻蒂则表示，哈萨克斯坦是英国非常重要的合作伙伴，在区域对话和与欧洲的能源合作等方发挥着重要作用。

瓦西里恩科指出，即将签署的双边战略伙伴关系与合作协议将把国家间互惠互利的伙伴关系提升到一个全新水平。

双方高度关注交通物流、重要原材料、可再生能源、生态环保和医疗卫生等关键领域的互动问题。

此外，瓦西里恩科还提到了在教育领域建立富有成效的伙伴关系的广泛机会，表达了哈萨克斯坦方面进一步加强合作的愿望。他提议在哈萨克斯坦设立更多的英国高等院校分校，并为两国公民的相互旅行提供更多便利。

值得一提的是，战略对话是哈萨克斯坦与英国之间互动的重要机制之一。上一次战略对话会议于去年12月在伦敦举行，由两国外交部长共同主持。

根据统计数据显示，截至2022年底，双边贸易同比增长超过60%，总额达到18亿美元。今年前八个月，双边贸易额已经达到8.79亿美元。

【编译：阿遥】