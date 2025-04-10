哈萨克斯坦第二批维和人员奔赴戈兰高地执行联合国任务

哈萨克斯坦国防部维和行动中心指挥官、军中战友、退役军人、军事院校学员、“青年军人”军事爱国主义运动成员，以及维和军人的亲属和朋友出席了当天的出征仪式。

Фото: Қорғаныс министрлігінен

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国防部副部长、少将沙伊赫-哈桑·扎兹科巴耶夫在致辞中为即将奔赴任务的维和人员送上祝福，并强调哈萨克斯坦在维护全球和平与安全方面日益增强的作用。

-哈萨克斯坦独立部署维和特遣队，充分彰显了我国及其武装力量在国际舞台上的信誉。我们的维和官兵依据国际标准接受了系统训练和专业装备，已全面准备好在联合国授权框架内执行任务。-他说道。

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在庄严肃穆的氛围中，维和特遣队全体指战员整齐列队，接受了检阅。此次前往大马士革的139名军人将接替第一批已完成任务的特遣队员，继续履行维和职责。

-此次派出的所有维和人员均为自愿报名，其中包括两名女性军人。选拔工作基于严格的训练成果评估，结合个人专业能力与道德素养。我们相信，他们完全有能力胜任联合国所赋予的各项使命。-国防部维和行动中心主任瓦里汗·拜克诺夫中校表示。

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根据任务安排，哈萨克斯坦维和人员将承担执行停火制度监督、巡逻警戒、守卫检查站、排除爆炸物，以及护送和撤离联合国工作人员等职责。

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值得一提的是，首批派驻戈兰高地的哈萨克斯坦维和部队已圆满完成各项任务，并获得联合国特派团领导层及秘书处的高度评价。

【编译：阿遥】