第二波洪峰或将到来 上万军人驰援西哈严阵以待

政府副总理、指挥部副总指挥哈纳特·波兹姆巴耶夫在会上作了报告，就当前俄罗斯境内的洪灾情况，以及受其影响可预见的扎伊赫河（俄称：乌拉尔河）即将出现的河水暴涨情况进行了介绍。

目前，西哈州正处于大雨天气，境内的萨科马尔河河水水位也在不断上升。

根据当下的预期，在4月中旬，扎伊赫河和萨科马尔河上游的水量将抵达西哈州境内。

截至4月11日，扎伊赫河在州首府乌拉尔市的水位为728CM。水位仍在增长中，并很可能将抵近850CM的危险水位。

水文观测部门报告称，位于扎伊赫河下游处于阿特劳州境内的河段也发现了河水水位上升的情况。

预计大规模的洪峰会在4月下旬进入哈国境内。

Фото: ҚР Ҳукумати

根据政府总理兼指挥部总指挥沃勒扎斯·别克帖诺夫对西哈州和阿特劳州进行的实地视察结果所做出的指示，西哈州和阿特劳州州政府正在采取新的措施巩固防洪设施。

同时，国民警卫队、国防部向这一区域部署了更多的人员和设备以支援抗洪任务。总体而言，向西哈州部署的军人数量将增加至6000人，向阿特劳州部署的军人数量将增加至4000人。向上述两地区增派部署的各类设备和技术装备总数将增加值4000台。

政府总理还指示国防部和内务部，在必要时需要迅速派遣更多的人员予以增援。

- 需要向乌拉尔和阿特劳区域集中防汛力量，防止入境的洪峰漫入居民区。今天已经向当地派遣了增援的人员和装备。考虑到水流量的情况，将首先支援乌拉尔，之后是阿特劳。- 总理说。

政府总理还指示两地区地方政府，为增援至当地的军人提供包括饮食和住所在内的必要条件，并保障各类设备能够及时得到燃料供应。

截至4月11日，全国仍有8个地区处于区域性紧急状态，自洪水影响地区疏散的居民总数已达9.7万余人。

巴甫洛达尔州和阿拜州的洪水情况已经得到稳定，这两个地区已于今日（4月11日）宣布解除紧急状态。

【编译：木合塔尔·木拉提】