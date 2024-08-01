北咸海项目第二阶段：涵盖经济社会生态领域 重点推进区域发展

会上，努尔吉格托夫听取了项目可行性研究的最新进展，以及为稳定和增加北咸海水量所提出的各种方案。该项目涵盖了三个主要方面：

首先是改善湖区及周边的渔业和水生生态环境，保护湿地，特别是加强对锡尔河三角洲湿地的保护力度。计划通过完善水利基础设施，改善北咸海和锡尔河三角洲的水文状况。

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其次是通过发展渔业、畜牧业、旅游业和植树造林，支持克孜勒奥尔达州实现经济、社会和生态的可持续发展。

第三方面则是持续完善和升级咸海-锡尔河流域的水资源管理系统。

努尔吉格托夫在会议上强调，必须按期完成可行性研究，并在咸海周边区域就项目实施方案举行公众听证会。

-这一正在筹备的项目，是2002年至2010年间实施的锡尔河河道整治和保护北咸海大型项目的延续，对整个咸海地区产生了积极影响。第二阶段将涵盖多个方面，从确保北咸海水量的稳定到促进地区经济社会的发展。-他指出。

【编译：阿遥】