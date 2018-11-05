"Digital Bridg"国际创新论坛：Hyperloop期待在哈萨克斯坦开展超回路列车项目

哈通社/阿斯塔纳/11月5日 -- "Digital Bridg"国际创新论坛5日在阿斯塔纳举行。

出席此次国际性论坛的超级高铁公司Hyperloop总裁阿尔本（Dirk Ahlborn）在接受记者采访时表示，有兴趣在哈萨克斯坦推广使用最新技术开发的未来列车项目。



据其透露，Hyperloop已经同中国和迪拜就超回路列车项目签署了合作文件。



该公司目前已经开始了与此相关的14个项目的开发进程，并期待能够同更多地国家开展合作。



他强调，Hyperloop有兴趣同哈萨克斯坦就大型合作项目的落实开展合作。



"我们期待能在哈萨克斯坦开展业务。这需要同哈萨克斯坦政府协商，确保所有合法手续的完备。总之，该项目的建设与许多要素有关。"他说。



据阿尔本称，超回路列车线路的建设成本为2000万美元/公里。



"不过，考虑到人工费用，在哈萨克斯坦建设超回路列车线路可能相对比较便宜。每个国家的成本计算均有所不同。"他说。



超回路列车（英语：Hyperloop）是一种高速运输系统概念的总称，目前正在研发阶段，由企业家伊隆•马斯克 及其所属SpaceX公司于2013年所重新提出。



这套系统的运输舱运行于减压、近真空的管路中，以太阳能供应的电磁悬浮原理轨道中行驶，运输舱则使用线性感应马达和空气压缩机推进，最高时速可达457公里。



【编译：木合塔尔·木拉提】