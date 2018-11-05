Digital Bridge：对哈萨克斯坦进行的投资都将得到合理回报

哈通社/阿斯塔纳/11月5日 -- "Digital Bridge"国际创新论坛5日在阿斯塔纳拉开帷幕。论坛框架下，外国分析人士就在哈萨克斯坦开展业务方面发表了个人观点。

普利斯林公司创始人杰夫·霍夫曼表示，许多年前首次访问哈萨克斯坦时遇到许多企业家，并了解到了许多优秀的主意。而此次访问主要目的是围绕哈萨克斯坦企业家创新生态系统。近六年来，一直在世界各地旅行，并为企业家讲课，为其全球网络的发展做出贡献。如今发现企业家们在哈萨克斯坦有很多机会开辟新的道路。特别之处是，企业家代表们在哈萨克斯坦发展中的作用非常重要。发现很多年轻企业家都愿意为哈萨克斯坦的未来做出各自的贡献。





Unbound公司总裁丹尼斯·赛尔指出，哈萨克斯坦具有开启商业项目的巨大潜力。

"说到Astana Hub，其需要向巴林和新加坡形式的补贴和补助金。对此，需要定期同政府建立对话。因此，公私合作是最有利的解决方式。哈萨克斯坦是丝绸之路的继承者。在此之际，哈萨克斯坦正努力在欧洲和亚洲之间建立数字桥梁。这一举措拥有吸引更多投资者的机会，进行的投资都将得到合理的回报。"赛尔说。





值得一提的是，出席此次国际性论坛的超级高铁公司Hyperloop总裁阿尔本（Dirk Ahlborn）在接受记者采访时表示，有兴趣在哈萨克斯坦推广使用最新技术开发的未来列车项目。





【编译：冰山】