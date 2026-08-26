《Digital Qazaqstan》行动计划绘制哈萨克斯坦2029年数字化蓝图

（哈萨克国际通讯社讯）从学校课堂里的人工智能课程，到医院的智能诊疗；从城市交通管理，到企业生产、货物运输和税务管理——未来几年，数字化和人工智能将进一步深入哈萨克斯坦经济社会运行的各个领域。

哈萨克斯坦政府日前批准《Digital Qazaqstan国家战略》实施行动计划。根据规划，到2029年，哈萨克斯坦将在民生、经济和政府治理三个主要方向推进数字化转型和人工智能规模化应用。

相关政府决议由总理沃勒扎斯·别克帖诺夫签署。

按照行动计划，到2029年，至少80%的学校、职业院校和高校毕业生应掌握人工智能基础技能；政府服务和社会支持措施办理时间至少缩短50%；热能和电力领域至少70%的资产接入数字监测系统；IT服务和数字解决方案出口增长至少50%。

一系列量化目标勾勒出了哈萨克斯坦未来三年的数字化转型路径。

AI教育从专业技能走向基础能力

人工智能人才培养是此次行动计划的重点之一。

哈萨克斯坦计划在各级教育体系中大规模引入人工智能。随着AI-SANA项目进一步推广，到2029年，至少80%的学校、职业院校和高校毕业生应具备基本的人工智能应用能力。

这意味着，人工智能教育将不再局限于IT专业学生，而逐渐成为更多学生需要掌握的基础技能。

与此同时，针对大学生的人工智能深度培训以及教师能力提升计划也将扩大。

到2028年，哈萨克斯坦至少80%的高校和职业院校计划在教学过程中引入人工智能技术，并根据经济发展和劳动力市场需求更新相关课程。

这一安排也与产业数字化形成呼应。随着能源、工业、交通、金融等领域逐步引入人工智能，教育体系需要提前为未来劳动力市场准备相应人才。

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医疗和公共服务将减少“跑腿”

数字化对普通居民最直接的影响之一，将体现在医疗和政府服务领域。

医疗数字化将重点推动建立统一的数据管理体系，并扩大无需居民本人前往医疗机构即可获得的服务。

到2029年，政府计划显著增加使用医疗自助服务的居民数量，让更多医疗机构接入统一数字体系并实现实时数据交换，同时扩大人工智能在临床决策中的应用。

政府服务和社会保障领域则提出了一个更加明确的目标——减少居民办理事务所需要花费的时间和线下往返次数。

行动计划将扩大人工智能、主动式服务、自动签署和业务流程自动化的应用。

按照目标，到2029年，哈萨克斯坦政府服务和社会支持措施的办理时间至少缩短50%。

这意味着未来部分服务可能从居民“主动申请”，进一步转向系统根据已有数据识别需求并提供服务。

城市管理将更多交给智能系统

人工智能还将进一步进入城市治理。

哈萨克斯坦计划继续在各地区部署智能监测、分析等AI Native Cities解决方案。

这些系统将用于提高城市事件响应速度、改善安全部门工作效率，并利用人工智能管理和监测平台分析交通状况，缓解大城市交通压力。

其背后的逻辑是利用实时数据和算法，让城市管理从发现问题后再作出反应，逐渐转向实时识别甚至提前预判。

随着相关系统扩大应用，交通、安全、公共设施等不同领域的数据也将成为城市治理的重要基础。

能源资产七成将接入数字监测

如果说教育、医疗和城市服务体现的是数字化对居民生活的影响，那么产业领域的转型规模更大。

行动计划涵盖能源、工业、建筑、交通物流和农业等主要经济领域。

其中，到2029年，哈萨克斯坦热能和电力综合体至少70%的资产将接入数字监测系统。

通过实时掌握设备运行状态，能源企业可以更早识别可能影响可靠运行的风险。同时，能源资源从生产到流通的全流程数字追踪体系也将进一步扩大。

对于能源基础设施而言，这种变化意味着设备管理将逐渐从定期检查和故障后维修，向持续监测和风险预警转变。

建筑行业则计划建立覆盖项目全生命周期的数字体系。

从最初设计到最终投入使用，项目各阶段都将逐步纳入统一数字环境。到2029年，计划实现100%的新建技术复杂型项目在统一数字体系中进行全流程管理。

一件货物将拥有自己的“数字护照”

交通物流是此次数字化行动计划的另一个重点。

未来数字系统将覆盖货物运输的整个链条，从通过边境口岸，到进入主要交通走廊，再到多式联运枢纽。

其中一项重要任务是缩短货运车辆通过重点口岸所需要的时间。

为此，哈萨克斯坦计划扩大数字工具应用，在车辆抵达前提前获取和处理运输数据，同时减少人工操作。

Smart Cargo系统则将进一步为重点运输货物建立“数字护照”，并对货物全程进行追踪。

这意味着相关部门和市场参与者可以掌握货物在整个运输路线上的位置和流转情况，提高物流过程透明度。

与此同时，主要交通走廊、边境口岸和多式联运枢纽将逐步接入智能交通分析系统。管理部门可以据此实时评估基础设施负荷、管理交通流量，并在出现运输“瓶颈”时更快作出决策。

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中小企业将获得自己的数字化路线图

数字化转型不仅针对大型企业。

对于中小企业，行动计划将重点降低行政负担，同时推动数字技术更加有针对性地进入企业经营。

企业可以接受数字成熟度评估，并根据自身情况获得个性化数字化路线图。

与此同时，通过数字合规和风险导向监管，对风险水平较低的中小企业开展现场检查的次数有望减少。

农业领域的数字化则主要用于提高农业生产者经营效率，并降低使用现代化管理工具的门槛。

这意味着，数字化政策的重点不只是建设大型平台，还包括让不同规模企业能够根据自身需求使用相应数字工具。

税务管理走向“无感化”

税收领域计划向智能化税务管理模式转型。

未来相当一部分税务流程将由系统自动完成，不再需要纳税人额外参与。

行动计划将这种模式指向“无感”税务管理——在必要数据已经具备的情况下，通过系统自动处理更多程序，在降低企业和居民办税负担的同时，提高监管效率。

这一模式同时承担着另一项任务：减少影子经济比重。

随着更多交易、经营和税务信息实现数字化，风险识别和税收监管也将越来越依赖数据分析，而不是传统的大规模人工检查。

银行和准国有企业也设定量化目标

金融领域同样被纳入数字化转型。

到2028年，哈萨克斯坦计划将至少80%的二级银行接入安全信息交换数字系统。

对于面向个人提供金融产品、同时接入统一数字平台的金融机构市场，也提出了相同的80%目标。

准国有部门的数字化和人工智能应用则被要求产生可以衡量的经济效益。

按照计划，萨姆鲁克-卡泽纳国家福利基金旗下投资组合企业实施数字化和AI项目后，其对EBITDA增长的贡献计划提高至每年5%。

拜杰列克国家管理控股公司则计划到2029年利用人工智能对100%的投资项目实施监测。

由此来看，数字化项目的衡量标准正在从“是否建立系统”，逐渐转向“是否产生实际经济效果”。

IT出口目标增长至少50%

发展本土IT产业也是Digital Qazaqstan的重要组成部分。

到2029年，哈萨克斯坦计划将IT服务和数字解决方案出口规模至少提高50%。

为发展新型科技经济，政府还计划建设机器人领域的区域能力中心，并支持能够实施商业项目的本土系统集成商。

数字基础设施建设方面，“数据中心谷”项目将承担重要作用。

该项目旨在吸引全球科技企业和云技术合作伙伴进入哈萨克斯坦，部署现代计算能力，并为人工智能规模化应用建设基础设施。

随着本土数据处理和存储能力扩大，哈萨克斯坦将具备推出更多AI服务的基础，同时为国内数字产业发展提供新的基础设施支撑。

数字化越深入，数据安全越重要

当越来越多公共服务、医疗信息、企业数据和金融业务进入数字系统，网络安全的重要性也随之提高。

因此，行动计划将数字政府建设与强化网络安全同步推进。

哈萨克斯坦计划提高国家信息系统的安全防护水平，发展网络安全文化，并加强公众安全使用数字服务方面的知识普及。

“数字政府”相关系统还将接入“个人数据访问控制”服务，使居民能够更加透明地了解和控制自己的个人信息如何被使用。

从AI教育、智能医疗和城市管理，到能源监测、数字物流、智能税务和金融系统，Digital Qazaqstan行动计划涉及的已经不再是某一个行业的数字化。

到2029年，哈萨克斯坦计划推动数字技术从提供辅助工具进一步转向参与经济和政府系统的实际运行。

而从各项量化指标来看，这一轮数字化转型的衡量标准也正在发生变化：不仅要看建成多少平台、上线多少系统，更要看居民办事时间能否真正缩短、企业成本能否下降、基础设施运行能否更加可靠，以及数字技术能否最终转化为实际经济效益。