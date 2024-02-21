汉莎航空地勤员工大罢工 数百次航班被取消

汉莎航空2月21日发布声明称，由于未能就工资问题与地勤人员工会达成一致，根据2月18日做出的决定，地勤人员从当地时间2月21日凌晨4点开始举行27小时罢工。

此次罢工导致汉莎航空公司不得不取消数百次航班，超过10万名乘客的出行受到影响。公司只能运营德国法兰克福、慕尼黑、汉堡、柏林、杜塞尔多夫、科隆和斯图加特机场的定期航班的10%至20%。

汉莎航空还警告称，由于罢工仍在持续，航班可能会继续被取消或延误。

罢工将持续到当地时间2月22日早上7点10分。联合服务业工会要求将地勤人员的工资增加12.5%，至少500欧元。此外，工会还要求向员工发放3千欧元的一次性奖金，以补偿高通胀。

此前，汉莎航空负责人力资源的尼格曼猛烈抨击工会决定，称罢工行动将再次“为我们乘客带来不成比例的负担”。

德国服务业工会首席谈判代表雷辛斯基表示：“尽管公司为飞行员提供的基本年薪高达27万欧元，增幅达2位数，但过去几年受到通货膨胀，地勤人员的收支无法平衡。”

汉莎航空还表示，将向每名员工支付3000欧元的通膨津贴，下一轮谈判将于2月21日举行。

德国交通运输、公务员和超市等多个行业最近相继发动罢工。受到通膨和“后疫情”时代影响，员工要求提高薪资，以应付生活成本。