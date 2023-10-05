珍贵地球仪和地图集：法国博物馆图书馆愿与哈国学术机构开展合作

据外交部新闻处介绍，洛林博物馆位于法国南锡市。该博物馆镇馆之宝是查理四世公爵委托制作的 "南锡地球仪"，这一地球仪基于当时欧洲已知的天文数据和地理发现，提供了详细的地理描述。

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博物馆馆藏经理皮埃尔·伊波利特·佩恩表示，愿意与哈萨克斯坦的学术机构合作，通过历史文化教育交流活动，让更多人了解博物馆的独特历史文化遗产。他坚信，这座博物馆馆藏的稀有地球仪将有助于了解哈萨克斯坦独特的国家历史。

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斯特拉斯堡国立图书馆是法国第二大图书馆，为哈萨克斯坦学者提供了十六至十八世纪独特的历史地理地图集和地图册，其中包含有关哈萨克汗国地理范围以及其在该地区政治和经济影响的宝贵信息。

斯特拉斯堡国立图书馆科学政策与国际合作部主任克里斯托夫·迪迪埃表示，他非常荣幸能够协助哈萨克斯坦学者进行本国历史研究，并表达了进一步加强学术、文化和人文联系的意愿。他称，图书馆愿意与哈萨克斯坦开展联合项目，并强调图书馆拥有的巨大潜力可以支持哈萨克斯坦学者的研究工作。

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【编译：阿遥】