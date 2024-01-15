第四届冬季青奥会：哈萨克斯坦代表团启程前往江源

动员大会上，旅游和体育部长叶尔梅克·玛尔哲赫帕耶夫发表讲话，并将国旗递交至哈萨克斯坦代表团旗手耶尔阿斯勒·钦吉斯汗和克里斯蒂娜·舒梅科娃。

-尊敬的运动员们！你们克服了所有困难，正准备前往韩国江源，代表哈萨克斯坦参加第四届冬季青年奥林匹克运动会。祝愿大家取得佳绩！-部长说。

Фото: Әділет Беремқұлов / Kazinform

据他介绍，独立以来，哈萨克斯坦在青年奥运会上获得了29枚奖牌，其中5枚奖牌是冬青奥会。

-冬季运动是我国传统运动项目之一。当前，哈萨克斯坦运动员不仅在国内，还在国际比赛中取得勒辉煌的成绩。其中包括弗拉基米尔·斯米尔诺夫、柳德米拉·普罗卡舍娃、埃琳娜·赫鲁斯塔列娃和伊丽莎白·图辛巴耶娃等运动员。祝愿你们在比赛中取得佳绩，积累丰富的经验。-玛尔哲赫帕耶夫说。

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据悉，第四届冬季青年奥林匹克运动会将于2024年1月19日至2月1日期间在江原道江陵市举行，来自全球70多个国家的1800名运动员将参加该赛。42名哈萨克斯坦运动员将参加本届冬季青奥会。

【编译：小穆】