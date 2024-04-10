阿拉木图仓储地产市场将持续供不应求

阿拉木图仓储地产市场供不应求的趋势持续存在。

根据高力国际（Colliers Kazakhstan）分析师团队的分析报告，阿拉木图市的仓储地产市场显示出较大的波动性：在营业额不断增长的背景下，2023年的仓储面积供应量保持在上一年的水平，为120万平方米，但从季度趋势来看，到第三季度可出租面积略有下降。

高力国际哈萨克斯坦公司顾问马克西姆·尼基蒂克说：

- 仓库空间总面积与前期相比发生变化的原因是，一些综合体被重新改造，转为短期租赁小面积（约100平方米）空间，主要面向市场和电子商务领域的私人卖家。

专家指出，A类和B类仓库显示出相同的趋势，在仓库物业空间总量中所占份额持续增加。高力国际认为，A类仓库的高出租率，以及A类仓库是市场上增长最快的细分市场，将导致市场对这类仓储设施有更大需求。通常对第三方物流（3PL）服务有需求的大型市场从业者会对这类仓库感兴趣。对3PL服务日益增长的需求也反映在该行业，几乎所有宣布投入运营的新仓储设施都提供3PL服务。2024 年，计划将建成一批总面积约10万平方米的A级综合设施。

市场上还有一种趋势，即向基于托盘空间的仓储收费过渡。这种收费方式更加统一，对A级和B级仓库以及第三方物流服务供应商更具吸引力，但并未显著提高仓储的平均价格。

根据高力国际的计算，2023年第四季度末的加权平均租金为每月4583坚戈。与2022年（每月3177坚戈）相比，加权平均租金上涨44%。

在仓储空间短缺的背景下，现有A级和未来A级仓库的租金要价达到每月每平方米5870坚戈（不含增值税），比年初高出19%，比2022年底高出48%。

由于出租率居高不下，预计2024年短期内仓储地产价格将进一步上涨。

哈萨克斯坦在国际过境方面的重要性日益增强，这也可能会促进其价格上涨。

哈萨克斯坦有足够的潜力成为亚欧大陆桥的重要纽带，因此预计仓储领域优质服务，即托管和3PL服务将出现增长。

【编译：木合塔尔·木拉提】