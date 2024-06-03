房地产或将成为外国投资者在哈投资新领域

据“政府为公民服务”消息，外国公民在哈萨克斯坦注册了142618项不动产权利，其中包括：

85 384处—工业和生产设施;

23 303处—工程建筑;

12 894处—私人住宅;

12 636处—公寓楼;

3 156处—地块。

总体而言，外国公民拥有的房地产数量稳步增长。数据显示，截至2021年底，外国法人在哈萨克斯坦登记的不动产权利为124 204项，截至2022年底为131 371项，去年年底为132 521项。同时，外国公民在哈萨克斯坦登记的房地产权利所占比例仅为2.8%。

在哈萨克斯坦购买房地产的外国公民也必须遵守哈萨克斯坦法律，并支付与购买和拥有房地产有关的税费。因并未单独核算，所以无法确定外国公民在哈萨克斯坦拥有房产缴纳了多少税款。

经济学家鲁斯特姆·詹塞托夫指出，外国投资对哈萨克斯坦和任何其他国家都很重要。特别是对于哈萨克斯坦来说，该国有大量的原材料需要开发。好处主要是进入本国经济的资金不仅可以在某个行业发挥作用，还可以间接地引起乘数效应，使其他行业受益。

同时，这位经济学家认为，由于房地产市场不稳定，因此在哈萨克斯坦投资房地产对外国投资者来说是一个较有争议的领域。

鲁斯特姆·詹塞托夫表示：

- 我们的房地产市场现在非常不稳定。在经济和金融体系稳定下来之前，我们的房地产对外国投资者吸引力很小。

据专家介绍，这是因为哈萨克斯坦对外国公民拥有房地产有很多限制，尚有许多法律问题需要完善。

- 至于1.5%的税，这很正常，每个人都习惯了我们没有很高的房产税。正如我上面所说，对于外国公民来说，可能需要新规则，甚至可能需要提高税率。- 他说。

同时，在增加税率之前，有必要为外国投资者创造有吸引力的条件，以便他们有兴趣在哈萨克斯坦购买房地产。

另外，经济学家阿尔曼·拜加诺夫指出了外国投资者在哈萨克斯坦房地产领域的一些成功项目及其对区域经济发展的贡献。

- 许多哈萨克斯坦公司在城市规划方面采用了外国公司的经验，特别是在住房建设和根据国际标准提高住宅舒适度方面。- 他说。

根据拜加诺夫的说法，建筑业占GDP的20%，并创造了就业机会，这是很多国家经济增长的驱动力。

【编译：木合塔尔·木拉提】