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    16:00, 13 9月 2024 | GMT +6

    直播：第五届世界游牧民族运动会闭幕式

    world nomad games live
    Photo: Kazinform

    （哈萨克国际通讯社讯）第五届世界游牧民族运动会闭幕仪式于13日晚16：00时（阿斯塔纳时间）开始。由于预算缩减，闭幕式将以简朴的礼仪形式进行，不举办盛大的庆祝活动，也不设现场观众席位。

    标签:
    体育 游牧民族运动会
    Мұқтар Мұрат
    编译
    Мұқтар Мұрат
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