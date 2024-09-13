查找
哈萨克国际通讯社
国际
中亚
欧亚
中东
美洲
非洲
事件
哈萨克斯坦
地区
社会
法律和权利
文化
体育
政治
总统
政府
议会
国际关系
分析
经济
中文
kz
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
趋势:
总统府
任免
事件
首都
国情咨文
跨里海国际运输路线/中间走廊
上合峰会
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
哈萨克国际通讯社
趋势
总统府
任免
事件
首都
国情咨文
跨里海国际运输路线/中间走廊
kz
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
国际
中亚
欧亚
中东
美洲
非洲
事件
哈萨克斯坦
地区
社会
法律和权利
文化
体育
政治
总统
政府
议会
国际关系
分析
经济
关于我们
哈通社简介
联系方式
广告
合作伙伴
图片网站
网站导航
标签
首页
所有新闻
16:00, 13 9月 2024 | GMT +6
直播：第五届世界游牧民族运动会闭幕式
Photo: Kazinform
（哈萨克国际通讯社讯）第五届世界游牧民族运动会闭幕仪式于13日晚16：00时（阿斯塔纳时间）开始。由于预算缩减，闭幕式将以简朴的礼仪形式进行，不举办盛大的庆祝活动，也不设现场观众席位。
标签:
体育
游牧民族运动会
编译
Мұқтар Мұрат
正在阅读