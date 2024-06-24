第五届世界游牧民族运动会：89个国家确认参赛

哈萨克斯坦旅游和体育部副部长塞日克·扎拉斯巴耶夫在国家新闻发布中心举行的新闻发布会上介绍，本届运动会共设21个体育大项，其中一半为突厥语国家传统民族运动项目。

据其介绍，经过与市政府协商，共确定了32家酒店作为接待酒店。赛事开幕式将在阿斯塔纳竞技场（Astana Arena）举行。

此外，副总理还指出，本届运动会将不仅限于体育赛事项目，还计划在其框架内举办各类专项会议和活动，包括在体育和科学、历史与文化，以及游牧民族美食等领域。

值得一提的是，世界游牧民族运动会由吉尔吉斯斯坦共和国前总统阿坦巴耶夫倡议举办，每两年举办一届，第一届和第二届世界游牧民族运动会分别于2014年和2016年在吉尔吉斯斯坦乔鹏阿塔市举行。运动会的办赛宗旨是复兴和保存全世界游牧民族的历史文化遗产，发展世界民族体育运动，向世界展示不同游牧民族的文化生活和文明成果，倡导世界人民加强友谊、和平、合作、共享的长远发展理念，支持民族体育运动科学和理论方法的发展。

第五届世界游牧民族运动会主场地将是位于阿斯塔纳的Nomads' Universe民俗文化村，该村占地十公顷，是一个专为高水平比赛而设计的可容纳一万名观众的竞技场。

【编译：达娜】