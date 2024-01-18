第五届世界游牧民族运动会预告/宣传片发布

本届游牧民族运动会将于 2024 年 9 月 8 日至 14 日在阿斯塔纳举行。来自100多个国家的约4000名选手将汇聚一堂，预计将有超过10万名游客到访哈萨克斯坦，共同见证这一体育文化盛事。

本届运动会独辟蹊径，将体育、文化和科学项目相得益彰。运动会计划涵盖20个激烈的竞技项目和10个引人入胜的表演项目，为观众们呈现了一场别开生面的视觉盛宴。比赛项目将包括哈萨克式摔跤、叼羊、猎鹰训练、阿斯克（羊髀骨）游戏、马上角力和九宫棋等。

第五届世界游牧运动会开幕式将在阿斯塔纳竞技场举行，而闭幕式则将在哈扎纳特赛马场拉开帷幕。届时，哈扎纳特赛马场还将举办“游牧世界”民俗展示活动，为游客们带来一场文化和传统的奇妙之旅。

每一位游客都将有机会在此深入了解哈萨克斯坦及其他国家人民的文化和传统。预计每天将有多达3万名市民和游客亲临现场，感受游牧文化的深厚底蕴。

世界游牧民族运动会（World Nomads Games）由吉尔吉斯斯坦前总统阿坦巴耶夫倡议举办，每两年举办一届。前三届世界游牧民族运动会分别于2014年、2016年和2018年在吉尔吉斯斯坦乔尔鹏阿塔市举办，第四届世界游牧民族运动会在土耳其伊兹尼克举行。

【编译：阿遥】