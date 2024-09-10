第五届游牧民族运动会：哈萨克斯坦叼羊队击败美国队 晋级半决赛

- 乌兹别克斯坦派出了实力强劲的队伍，而吉尔吉斯斯坦也被认为是有力竞争者之一。他们都有望晋级决赛，并与哈萨克斯坦队展开激烈的对决。吉尔吉斯斯坦的战马状态极佳，我预感这将是一场势均力敌的比赛，胜负将在赛场上一决高下。 - 他说。