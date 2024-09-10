13:12, 10 9月 2024 | GMT +6
第五届游牧民族运动会：哈萨克斯坦叼羊队击败美国队 晋级半决赛
（哈萨克国际通讯社讯）在阿斯塔纳举行的第五届游牧民族运动会上，哈萨克斯坦队在叼羊（көкпар）项目的四分之一决赛中，以12:4的比分战胜美国队，成功挺进半决赛。
担任本场比赛裁判的伊利姆沙·阿勒帖耶夫指出，叼羊作为哈萨克斯坦传统体育项目之一，尤其在南部地区深受欢迎。
- 在哈萨克斯坦，尤其是南部地区，气候条件十分适合频繁举办叼羊比赛。此外，这一运动在吉尔吉斯斯坦也十分盛行。 - 他说。
阿勒帖耶夫还提到中亚各国队伍在本次赛事中的强劲表现。
- 乌兹别克斯坦派出了实力强劲的队伍，而吉尔吉斯斯坦也被认为是有力竞争者之一。他们都有望晋级决赛，并与哈萨克斯坦队展开激烈的对决。吉尔吉斯斯坦的战马状态极佳，我预感这将是一场势均力敌的比赛，胜负将在赛场上一决高下。 - 他说。
值得一提的是，吉尔吉斯斯坦队为本次比赛专门带来了自家的战马，而其他参赛队伍则全部使用哈萨克斯坦提供的马匹。
来自9个国家的104名运动员参加了本届运动会叼羊项目，这些国家包括哈萨克斯坦、美国、俄罗斯、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、匈牙利、中国、蒙古和土耳其。
【编译：达娜】