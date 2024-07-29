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    08:32, 29 七月份 2024 | GMT +6

    第五届世界游牧民族运动会即将在阿斯塔纳举行

    游牧民族运动会
    Фото: GOV.KZ

    哈萨克国际通讯社讯）阿斯塔纳市政府官网消息，第五届世界游牧民族运动会即将于9月8日至13日在阿斯塔纳举行。来自89个国家的两千多名参赛者将参加本次运动会。

    本届运动会项目分为体育、文化和学术三个领域。

    世界游牧民族运动会在阿斯塔纳市的六大场馆内进行：阿斯塔纳竞技场、卡扎纳特赛马场、乌什肯皮罗夫柔道馆、阿劳冰宫(alau ice palace)、哈萨克斯坦田径运动场和杜曼综合体。

    在卡扎纳特赛马场及附近的“Ethno-Aul”游牧民族民俗村将举行民族马术、传统射箭、猎鹰以及赛马项目的比赛。乌什肯皮罗夫柔道馆和阿劳冰宫将举办民族摔跤、格斗和民间体育项目比赛，杜曼综合体将举办传统智力游戏比赛。哈萨克斯坦田径运动场设有运动会的认证中心和后勤保障中心。

    文化项目的主会场是卡扎纳特赛马场附近的“Ethno-Aul”游牧民族民俗村，占地10公顷。还将在阿斯塔纳的广场、公园、广场、其他公共场所、剧院、音乐厅、电影院、博物馆、展览馆等举行文化活动。

    运动会学术项目的活动将在哈萨克斯坦国家博物馆举行。

    运动会设21个体育项目，包括民族马术、传统射箭、哈萨克式摔跤、叼羊、猎鹰训练、阿斯克（羊髀骨）游戏、马上角力和九宫棋等。本届运动会将颁发约100枚奖牌。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    体育 首都 游牧民族运动会
    Мұқтар Мұрат
    编译
    Мұқтар Мұрат
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