第五届世界游牧民族运动会即将在阿斯塔纳举行

本届运动会项目分为体育、文化和学术三个领域。

世界游牧民族运动会在阿斯塔纳市的六大场馆内进行：阿斯塔纳竞技场、卡扎纳特赛马场、乌什肯皮罗夫柔道馆、阿劳冰宫(alau ice palace)、哈萨克斯坦田径运动场和杜曼综合体。

在卡扎纳特赛马场及附近的“Ethno-Aul”游牧民族民俗村将举行民族马术、传统射箭、猎鹰以及赛马项目的比赛。乌什肯皮罗夫柔道馆和阿劳冰宫将举办民族摔跤、格斗和民间体育项目比赛，杜曼综合体将举办传统智力游戏比赛。哈萨克斯坦田径运动场设有运动会的认证中心和后勤保障中心。

文化项目的主会场是卡扎纳特赛马场附近的“Ethno-Aul”游牧民族民俗村，占地10公顷。还将在阿斯塔纳的广场、公园、广场、其他公共场所、剧院、音乐厅、电影院、博物馆、展览馆等举行文化活动。

运动会学术项目的活动将在哈萨克斯坦国家博物馆举行。

运动会设21个体育项目，包括民族马术、传统射箭、哈萨克式摔跤、叼羊、猎鹰训练、阿斯克（羊髀骨）游戏、马上角力和九宫棋等。本届运动会将颁发约100枚奖牌。

【编译：木合塔尔·木拉提】