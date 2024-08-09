距离第五届世界游牧民族运动会开幕还剩30天

大赛开幕式定于9月8日在阿斯塔纳竞技场（Astana Arena）举行。大赛主要场馆包括阿斯塔纳竞技场体育场、喀扎纳特竞技场、乌什肯皮罗夫武术宫、阿劳冰宫、杜曼综合体和国家博物馆。

本届游牧民族运动会将设20个竞技项目和10个表演项目，共计产生110枚金牌。其中包括马术、摔跤、射箭、智力游戏等传统民族运动项目。

大会组织方预计这项国际性的体育盛会将吸引至少有10万名游客来访。大会目前已有收到1000多名志愿者的参与申请。

Фото: V Дүниежүзілік көшпенділер ойындары

值得一提的是，世界游牧民族运动会由吉尔吉斯斯坦共和国前总统阿坦巴耶夫倡议举办，每两年举办一届，第一届和第二届世界游牧民族运动会分别于2014年和2016年在吉尔吉斯斯坦乔鹏阿塔市举行。运动会的办赛宗旨是复兴和保存全世界游牧民族的历史文化遗产，发展世界民族体育运动，向世界展示不同游牧民族的文化生活和文明成果，倡导世界人民加强友谊、和平、合作、共享的长远发展理念，支持民族体育运动科学和理论方法的发展。

第五届世界游牧民族运动会主场地将是位于阿斯塔纳的Nomads' Universe民俗文化村，该村占地十公顷，是一个专为高水平比赛而设计的可容纳一万名观众的竞技场。

【编译：小穆】