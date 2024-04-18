第五届世界游牧民族运动会：已有75个国家确认参赛

-预计将有来自100多个国家和地区的近3000名运动员参加在首都举行的第五届世界游牧民族运动会。目前，已有75个国家正式确认参赛。-他说。

据他介绍，本届游牧民族运动会将设20个竞技项目和10个表演项目，共计产生110枚金牌。其中包括马术、摔跤、射箭、智力游戏等传统民族运动项目。

第五届世界游牧民族运动会筹备和组织局局长内尔·努罗夫日前在接受《主权哈萨克斯坦报》采访时表示，大赛开幕式定于9月8日在阿斯塔纳竞技场（Astana Arena）举行。本次大赛将持续到9月14日。大会组织方预计这项国际性的体育盛会将吸引至少有10万名游客来访。

- 本次大赛将设立 20 个运动项目，从赛马到传统形式的摔跤、智力游戏、搏击术和射箭等。大会期间还将组织展览会活动，期间将组织“姑娘追”大赛，以及塔兹犬和哈萨克牧羊犬的评选大赛等。- 努罗夫说。

世界游牧民族运动会由吉尔吉斯斯坦共和国前总统阿坦巴耶夫倡议举办，每两年举办一届，第一届和第二届世界游牧民族运动会分别于2014年和2016年在吉尔吉斯斯坦乔鹏阿塔市举行。运动会的办赛宗旨是复兴和保存全世界游牧民族的历史文化遗产，发展世界民族体育运动，向世界展示不同游牧民族的文化生活和文明成果，倡导世界人民加强友谊、和平、合作、共享的长远发展理念，支持民族体育运动科学和理论方法的发展。

第五届世界游牧民族运动会主场地将是位于阿斯塔纳的Nomads' Universe民俗文化村，该村占地十公顷，是一个专为高水平比赛而设计的可容纳一万名观众的竞技场。

【编译：阿遥】