第五届世界游牧民族运动会在阿斯塔纳拉开序幕

本次开幕式汇聚了约3000名来自全国各地的艺术家和创意团队成员，呈现了一场视觉与文化的盛宴。

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哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫亲临现场，与多位国际贵宾一同出席了这一全球游牧文化的盛大庆典。贵宾包括土库曼斯坦人民委员会主席库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫、吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫、俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国首脑鲁斯塔姆·明尼哈诺夫，以及俄罗斯联邦萨哈共和国（雅库特）首脑艾森·尼古拉耶夫。

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开幕式以令人振奋的10秒倒计时开始，随后，来自不同民族的孩子们齐举哈萨克斯坦国旗入场，象征着团结与和平。

按照惯例，体育代表团的入场仪式成为开幕式的重头戏。作为世界游牧民族运动会的发源地——吉尔吉斯斯坦代表团率先入场，而东道主哈萨克斯坦代表团则在全场的热烈欢呼声中压轴亮相。

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阿斯塔纳竞技场当晚座无虚席，约有两万名观众齐聚一堂，共同见证这一象征游牧文化和竞技精神的国际盛事。

据悉，本届世界游牧民族运动会吸引了来自89个国家的代表团参赛，参赛运动员总数超过2500名。赛事将在阿斯塔纳的6个主要场馆举行，包括阿斯塔纳竞技场、哈扎纳特赛马场、吾什肯皮洛夫武馆、阿劳冰宫、哈萨克斯坦田径运动中心和杜曼综合体。

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本届运动会设有21个比赛项目，涵盖赛马、民族摔跤、传统智力游戏、格斗运动、传统弓箭射击、猎鹰及其他民间传统体育项目，充分展示了游牧民族的多样文化和竞技精神。

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这场盛会不仅是一场体育竞技的较量，更是一次文化的交流与碰撞，旨在弘扬传统和促进世界各国人民的团结与友谊。

【编译：阿遥】