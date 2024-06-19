第五届世界游牧民族运动会记者报名注册工作启动

（哈萨克国际通讯社讯）第五届世界游牧民族运动会将于 9 月 8 日至 13 日在阿斯塔纳举行，目前已开放媒体记者报名注册工作。记者注册的最终截止日期为2024年9 月 1 日。

有意参与第五届世界游牧民族运动会报道工作的各国媒体记者，可通过登录大会官网（https://worldnomadgames.kz/kz/page/form-smi）进行登记注册。记者需上传个人照片，并填写相关信息。

Фото: worldnomadgames.kz

本届游牧民族运动会将设20个竞技项目和10个表演项目，共计产生110枚金牌。其中包括马术、摔跤、射箭、智力游戏等传统民族运动项目。

预计将有来自100多个国家和地区的近3000名运动员参加大赛。目前已有75个国家的代表团确认参赛。

大会组织方预计这项国际性的体育盛会将吸引至少有10万名游客来访。

大会目前已有收到1000多名志愿者的参与申请。

世界游牧民族运动会由吉尔吉斯斯坦共和国前总统阿坦巴耶夫倡议举办，每两年举办一届，第一届和第二届世界游牧民族运动会分别于2014年和2016年在吉尔吉斯斯坦乔鹏阿塔市举行。运动会的办赛宗旨是复兴和保存全世界游牧民族的历史文化遗产，发展世界民族体育运动，向世界展示不同游牧民族的文化生活和文明成果，倡导世界人民加强友谊、和平、合作、共享的长远发展理念，支持民族体育运动科学和理论方法的发展。

第五届世界游牧民族运动会主场地将是位于阿斯塔纳的Nomads' Universe民俗文化村，该村占地十公顷，是一个专为高水平比赛而设计的可容纳一万名观众的竞技场。

【编译：木合塔尔·木拉提】