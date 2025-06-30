21:53, 30 六月 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦确定60余项体育为优先发展项目
（哈萨克国际通讯社讯）新修订的《体育运动法》于6月16日正式生效。据旅游和体育部发布的消息，该法案的一项重要创新是引入高水平竞技体育的选拔新标准，并在法律层面确立了“优先体育项目”这一概念。
根据该部门介绍，目前哈萨克斯坦全国登记在册的体育项目共有180种，其中仅60余种被确定为优先发展方向。这一名单将依据国家队在奥运会、残奥会、聋人奥运会、亚洲运动会和亚洲残疾人运动会等赛事中的整体表现制定。
据悉，新规旨在提升我国运动员的国际竞争力，更有效地规划预算资金，并明确国家队备战的重点方向。
此前，所有体育项目被划分为三组，并每两年根据成绩重新评定，预算拨款也依此分配：
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A组 — 得分高、发展积极的体育项目；
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B组 — 得分中等、具有发展潜力的项目；
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C组 — 得分较低、发展空间有限的项目。
此外，过去各地区可根据自身条件自主确定优先发展项目并制定相应机制。而根据新法规定，优先体育项目清单的制定权现已统一划归旅游和体育部。这一举措有望为我国高水平竞技体育的发展建立起更加系统、协调的国家机制。
据此前报道，来自11个国家的工匠齐聚哈萨克斯坦西部城市阿克套，共同创作了一件以羊毛为材的塔克麦（Tekemet）毡毯艺术作品，为“阿克套——突厥世界文化之都”主题年活动献礼。
【编译：阿遥】