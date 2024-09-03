哈萨克斯坦制定过境电子导航铅封收费标准

该收费标准是为国家运营商“Institute of Space Engineering and Technology LLP”（隶属于哈数字发展创新和航空航天部）的服务设定的，该研究所将跟踪所有货物运输物。

该部称，由国家运营商创建并实施过境运输跟踪信息系统“Transit”将为企业和国家带来巨大收益，前者有利于防止 “虚假过境”，后者可提高申报的可靠性并增加税收。

根据草案，开始运输和跟踪货物物流的收费将为41351坚戈，其中包括加贴电子导航铅封和提供信息的服务。在欧亚经济联盟成员国境内跟踪该货物收费标准为28477坚戈。完成跟踪包括拆除导航铅封费用为37874坚戈。

根据哈萨克斯坦于2023年3月15日批准的《欧亚经济联盟导航铅封使用协议》，Institute of Space Engineering and Technology LLP是国家运营商。

2024年起，所有穿越两个或两个以上欧亚经济联盟成员国领土的货物都将使用导航铅封进行追踪。同时，还制定了不受追踪的货物清单。其中包括人道主义援助、动物、孵化蛋和国际邮件等物品。

截至目前，只有白俄罗斯批准了在欧亚经济联盟使用电子导航铅封的收费标准。费用约为760白俄罗斯卢布（约合208欧元或233美元）。

此前，阿塔梅肯全国企业家联合会表示，采用电子导航铅封将给企业带来不必要的负担。为此，该商会要求企业家们对部分类别的公路和铁路货物运输免除电子导航铅封。

2023年，俄罗斯、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦进行了在国际货运中使用电子导航铅封的试点。俄罗斯和哈萨克斯坦早在2018年就进行了首次使用导航铅封的测试。

该草案已公布在电子政务网站供公众讨论，讨论截止日期至9月11日。

【编译：木合塔尔·木拉提】