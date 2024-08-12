哈马斯呼吁制定和实施加沙停火计划

声明说，自新一轮巴以冲突爆发以来，哈马斯一直希望斡旋方埃及和卡塔尔的努力取得成功，为此参与了多轮谈判并在7月初对加沙地带停火和以方被扣押人员获释提议作出了回应。但以方随后提出了在整个谈判过程中从未提出的新条件，并且继续袭击加沙地带，暗杀哈马斯政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚，这些都证实了以方继续战争和不愿达成停火协议的意图。甚至在卡塔尔、埃及和美国领导人8日呼吁以色列和哈马斯于15日恢复谈判后，以军依旧在10日轰炸了加沙城一所学校，造成逾100人死亡。

声明说，有鉴于此，且出于对加沙人民及其利益的关切和责任，哈马斯呼吁斡旋方根据此前美国总统拜登的提议和联合国安理会的相关决议，提交一份实施计划并迫使以色列执行，而不是进行更多轮的谈判或提出新的建议，为以色列的袭击提供掩护，使其有更多时间继续对加沙人民的战争。

美国、卡塔尔和埃及领导人8日晚在一份联合声明中呼吁以色列和哈马斯15日在卡塔尔首都多哈或埃及首都开罗恢复谈判，以弥合所有剩余分歧并开始执行协议。以色列总理办公室9日凌晨发表声明说，以方同意恢复加沙停火谈判，并计划于15日派出谈判代表团。