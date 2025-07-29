世卫组织：哈萨克斯坦被认定为中亚抗击病毒性肝炎的领先国家

病毒性肝炎仍是全球公共卫生的重大挑战。据世卫组织数据，肝炎是全球第二大感染性死亡原因，每年导致130万人死亡，相当于每日3500人死亡。

2022年，全球约2.54亿人患慢性乙型肝炎，5000万人患慢性丙型肝炎。每年新增乙型肝炎病例约120万，丙型肝炎病例约100万。

在哈萨克斯坦，截至2024年，登记在册的乙型肝炎患者为33,462人，慢性丙型肝炎患者为35,984人。首次纳入乙型肝炎登记的患者为5360人，丙型肝炎为8470人。2024年，近40万人接受了乙型和丙型肝炎检测，超过3万名成年患者接受了抗病毒治疗。

相比之下，2023年哈萨克斯坦病毒性肝炎总体发病率为每10万人10.23例，甲型肝炎及慢性乙型、丙型肝炎病例有所增加。

2025年“抗击肝炎：消除障碍”活动呼吁消除阻碍肝炎防治及有效预防肝癌的因素，强调通过疫苗接种、安全注射及减少肝脏损害等综合措施的必要性。

目前，安全疫苗和乙型肝炎有效治疗方法已广泛应用，丙型肝炎也可通过药物完全治愈。乙型肝炎疫苗可预防95%的疾病发生，并间接保护免受丁型肝炎病毒感染。

自1998年起，哈萨克斯坦新生儿在出生首日即可接种保护其免受病毒性肝炎感染的疫苗。全国肝病中心开展筛查检测，专家正致力于制定预防疾病发生的综合措施。

哈萨克斯坦医疗系统提供包括病毒性肝炎在内的慢性肝病全套专业医疗服务。鉴于病毒性肝炎的严重负担，哈萨克斯坦卫生系统更加注重预防、筛查和治疗。全国范围内通过宣传活动提升公众对病毒性肝炎的认知，采取措施防止感染和传播，倡导健康生活方式，培养成人对自己及儿童健康的共同责任感。

需要注意的是，肝炎指肝脏组织炎症，分为A、B、C、D、E五种主要病毒类型。乙型和丙型肝炎是导致死亡的最常见原因，每年夺走130万生命。肝硬化主要由病毒性肝炎、酒精性和非酒精性脂肪肝病、肝脏自身免疫及代谢疾病引发。

保护措施：

1. 保持卫生（对预防甲型和戊型肝炎至关重要），谨慎对待输血和性行为（有助于预防乙型和丙型肝炎）；

2. 通过疫苗接种或抗病毒药物预防。疫苗可有效保护免受甲型和乙型肝炎感染，药物在95%的病例中有效。

哈萨克斯坦卫生部呼吁每位公民对自身健康负责，及时接受诊断，并利用可用的肝炎防护措施。

【编译：木合塔尔·木拉提】