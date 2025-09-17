总统提议制定宗教领袖应对气候变化作用的联合文件

托卡耶夫总统指出，宗教历来在帮助人类克服各种困难和挑战中发挥了重要作用。在关注人类精神需求的同时，也不能忽视其物质需求。他表示：

“尽管取得了显著成就，但人类仍面临诸多人道主义挑战。数百万人饱受饥饿、疾病、环境退化和气候变化之苦。哈萨克斯坦致力于减少贫困、解决生态问题并提供人道主义援助。这些议题将在明年4月于阿斯塔纳召开的生态与可持续发展区域峰会上深入讨论。作为穆斯林世界最北端的大国，哈萨克斯坦30年前加入了伊斯兰合作组织，并倡议成立了伊斯兰粮食安全组织。宗教领袖始终激励人们行善、帮助贫困群体，宗教团体通过发起人道主义项目、志愿者计划，开办学校和医院，支持青年和弱势群体，关注气候和移民问题。这再次证明，宗教在21世纪依然具有建设性力量，我们应充分利用其潜力。”

总统强调，全球正面临严峻的生态威胁，中亚地区尤其感受到这一挑战的紧迫性。他指出：

“中亚地区的气候变化速度远超全球平均水平，干旱频发，冰川融化，淡水资源日益减少。任何民族的精神传统都教导我们要爱护自然，与环境和谐共存，因为地球是我们共同的家园，保护它是我们的责任。气候变化及其严重后果不仅是科学或经济问题，更是关乎基本人文价值的考验。为预防潜在的生态灾难，必须加强国际合作，并在全球和区域层面采取协调一致的行动。因此，我提议在大会框架内制定一份关于宗教领袖在应对气候变化中作用的联合文件。这份文件可确立基于精神传统的生态责任普遍原则，特别关注支持气候变化脆弱地区。”

此前，托卡耶夫总统在大会全体会议上还提议探讨和平运动的理念。

【编译：木合塔尔·木拉提】