托卡耶夫在宗教领袖大会上提议讨论“和平运动”理念

- 我们认为，应在国际和区域组织层面充分发挥精神外交的潜力。在本届大会框架内，我建议讨论此前我提出的“和平运动”理念。宗教层级机构以中立、非政治化的呼吁，倡导制止暴力、寻求和平解决方案，可以成为这一运动的道义核心。以生命的价值、同情与仁爱等普世价值为基础，该倡议不仅能够团结广大的宗教群体，也能凝聚政治家、国际组织代表、国家机构、专家学者，当然还有青年一代。- 国家元首指出。