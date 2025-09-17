12:09, 17 9月 2025 | GMT +5
托卡耶夫在宗教领袖大会上提议讨论“和平运动”理念
（哈萨克国际通讯社讯）在世界与传统宗教领袖第八次大会上，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫提议就“和平运动”的理念展开讨论。
- 我们认为，应在国际和区域组织层面充分发挥精神外交的潜力。在本届大会框架内，我建议讨论此前我提出的“和平运动”理念。宗教层级机构以中立、非政治化的呼吁，倡导制止暴力、寻求和平解决方案，可以成为这一运动的道义核心。以生命的价值、同情与仁爱等普世价值为基础，该倡议不仅能够团结广大的宗教群体，也能凝聚政治家、国际组织代表、国家机构、专家学者，当然还有青年一代。- 国家元首指出。
总统强调，在维护和平的道路上，呼吁应更加坚定有力，而像本大会这样的国际平台，应当在其中发挥积极作用。
同时，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对联合国成员国支持哈萨克斯坦在阿拉木图建立“中亚与阿富汗可持续发展目标区域中心”的倡议表示感谢。
此外，总统还指出，应高度重视加强区域性组织的作用，包括亚信会议、伊斯兰合作组织、欧洲安全与合作组织、上海合作组织、独联体、东盟以及阿拉伯国家联盟。
此前，总统在大会致辞中向联合国领导层表示感谢。
值得一提的是，世界与传统宗教领袖第八次大会17日在阿斯塔纳独立宫开幕，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席并致辞。大会吸引了来自约60个国家的100多个代表团参加，包括全球各大宗教的精神领袖、国际组织代表、专家学者及社会活动家。本次论坛主题为“宗教对话：迈向未来的协同”，期间将通过分会场形式探讨多项重要议题。9月18日，第二届青年宗教领袖论坛将在独立宫举行。
【编译：达娜】