欧盟敲定新一届领导层人选 冯德莱恩获提名连任欧盟委员会主席

（哈萨克国际通讯社讯）据中新网消息，欧洲议会选举落幕后，欧盟27日敲定新一届领导层人选，宣布提名冯德莱恩担任下届欧盟委员会主席，选举葡萄牙前总理科斯塔担任下届欧洲理事会主席，提名爱沙尼亚总理卡拉斯担任下届欧盟外交与安全政策高级代表。

当地时间27日深夜，正在布鲁塞尔出席峰会的欧盟27国领导人就欧盟新一届领导层人选举行投票，其后欧洲理事会发布公告，宣布选举结果。

根据欧盟议事程序，科斯塔将于今年12月1日就任欧洲理事会主席；冯德莱恩和卡拉斯的提名还需经欧洲议会议员投票表决，“过关”之后才能出任各自职务。

6月6日至9日，欧洲议会举行选举。本周早些时候，欧洲议会传统三大党团中右翼人民党党团、中左阵营社会党党团和中间派复兴欧洲党团举行谈判，代表三大党团的法国总统马克龙、德国总理朔尔茨等6位欧盟成员国领导人商定，由冯德莱恩、科斯塔和卡拉斯担任欧盟新一届领导人。

这一方案原本只待欧盟27国领导人投票批准，不想27日欧盟峰会召开前，意大利总理梅洛尼、匈牙利总理欧尔班等右翼领导人突然发难，不满三大党团无视选民呼声，绕过在本届欧洲议会选举议席扩大的右翼党团决定欧盟新一届领导层人选。

27日欧洲理事会宣布选举结果后，梅洛尼在社交媒体上表示，她对冯德莱恩连任欧盟委员会主席投了弃权票，对科斯塔担任欧洲理事会主席和卡拉斯担任欧盟外交与安全政策高级代表投了反对票。“政坛网”援引知情人士的话称，欧尔班对科斯塔担任欧洲理事会主席投了支持票，但对冯德莱恩连任欧盟委员会主席投了反对票，对卡拉斯担任欧盟外交与安全政策高级代表投了弃权票。