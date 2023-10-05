中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    17:46, 05 10月 2023 | GMT +6

    第六届诺贝尔奖节今日在阿斯塔纳开幕

    Астанада Нобель мукофоти совриндорлари йиғилди
    Фото: Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    哈萨克国际通讯社讯）传统的诺贝尔奖节于10月5日在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳拉开了序幕。

    今年是诺贝尔奖节第六次举办，主题聚焦在人工智能领域。

    Астанада Нобель мукофоти совриндорлари йиғилди
    Фото: Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    诺贝尔奖节创始人兼总监马赫萨特·库尔班诺夫于2019年首次组织了诺贝尔奖获得者访哈活动。自那时以来，世界顶级科学家每年都在哈萨克斯坦各个城市举办讲座。

    Астанада Нобель мукофоти совриндорлари йиғилди
    Фото: Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    -2019年，我有幸受邀参加了诺贝尔奖颁奖典礼。那时，我萌生了举办诺贝尔奖节的念头。这为什么如此重要呢？据我所知，所有发达国家都举办各种类型的诺贝尔研讨会，这是世界顶尖科学家分享科技领域最新成果的平台。作为一个年轻的国家和一个进步的社会，吸纳世界的知识对我们至关重要。-马赫萨特·库尔班诺夫在诺贝尔奖节开幕式上表示。

    在为期三天的盛典期间，诺贝尔奖获得者、卓越的学者和商界领袖将进行学术演讲并与市民互动。

    нлбель
    Фото: Фото: Солтан Жексенбеков/ҚазАқпарат

    -如今，人们对科学和教育的态度发生了根本性转变。我们正站在新科技革命的前沿。去年11月，传出了一则令人兴奋的消息。一家名为“OpenAI”的公司研发出了一项令人惊叹的人工智能算法。这一消息立刻引发了行业激烈的竞争。微软随后以100亿坚戈的价格收购了“OpenAI”人工智能算法，而谷歌则计划今年推出自己的人工智能产品。此外，美国能源部长还宣布在国家实验室基础上推出热核反应堆项目，中国紧随其脚步，宣布将于2028年启动热核反应堆建设项目。”科学和高等教育部部长努尔别克·萨亚萨特表示。

    фестиваль
    Фото: Фото: Солтан Жексенбеков/МИА "Казинформ"

    【编译：阿遥】

     

    标签:
    信息技术 教育 科学 科研 诺贝尔奖
    Ерлан Мазан
    编译
    Ерлан Мазан
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!