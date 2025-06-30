第三会期顺利闭幕 哈萨克斯坦议会将进入休会期

会上通过特别决议，议会将进入休会期至今年9月1日。

下议院议长叶尔兰·霍沙诺夫表示：

- 今天我们结束了第八届议会第三会期的工作。这标志着我们履职进程的中点，是一个重要的阶段性成果。可以说，本届议会持续以实际行动落实总统提出的“强有力的总统-有影响力的议会-负责任的政府”执政理念，始终站在改革的前沿。

霍沙诺夫强调，议会工作以总统基于民众需求和国家利益的战略方针为指导，明确了方向并凝聚了力量。

他指出：- 议会日常工作致力于充实改革内容并以实际行动加以支持。会期初，总统在国情咨文中提出的核心任务为我们注入了动力。国家会议上提出的战略理念引导议会聚焦社会最迫切的问题。本会期内，议员们几乎全部落实了总统竞选纲领中的立法倡议。

据介绍，第三会期期间，议会两院共召开3次联席会议，下议院和上议院分别举行39次全体会议，共审议158项法案，其中89项获通过。

霍沙诺夫表示，议会通过立法明确了社会政策和公民利益的优先地位。国家三年预算中约40%的支出用于解决社会问题，重点支持教育、医疗及社会福利。

他补充道：- 今年初，基础养老金提高6.5%，联合养老金提高8.5%。社会福利支出和受惠人数均有所增加。自9月起，奖学金金额将再次上调，近五年奖学金已增长近一倍。此外，还为学术头衔设立了额外补贴。同时，政府为保障饮用水质量和支持农村发展追加了资金。这些措施将有效改善人民生活并促进地区发展。

此前，6月25日，下议院议长霍沙诺夫总结了第八届议会第三会期的工作。6月26日，上议院议长玛吾林·阿什姆巴耶夫在全体会议上表示，本会期上议院审议了89项法案。

【编译：木合塔尔·木拉提】