第三届阿拉木图美食节即将开幕 八国厨师汇聚美食盛会

（哈萨克国际通讯社讯）第三届阿拉木图美食节（Almaty Food Fest）将于8月24日至25日在阿拉木图市举办，来自中国、伊朗、巴基斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、白俄罗斯、俄罗斯和哈萨克斯坦的厨师将带来他们独具特色的美食。

活动期间，阿拜广场将化身为美食之都，约50家来自世界各地的餐厅以及超过30家农产品和手工艺品摊位将悉数登场，此外，活动还将设有烹饪比赛、抽奖、大师班、美食秀和音乐表演等多项互动环节。该美食节旨在将阿拉木图打造成世界领先的美食中心之一，并通过推广各国美食，展示每个民族的历史、文化与传统。

阿拉木图旅游局局长哈莉娅·托克谢托娃表示，阿拉木图作为旅游目的地，其美食文化正在吸引越来越多的游客。她认为，美食节不仅有助于提升阿拉木图在全球美食版图上的地位，还能促进国际和国内旅游业的发展。同时，这样的活动也会吸引国际知名餐厅评级机构的关注。

本次活动还特别邀请了法国米其林星级大厨杰罗姆·库斯蒂亚斯担任特别嘉宾。库斯蒂亚斯表示，参加此次活动是一次难得的机会，并希望能够通过自己的经验助力哈萨克斯坦现代美食的发展。他还透露，阿拉木图的餐饮业近年来取得了显著进步，他认为至少有三家餐厅具备获得米其林星级的潜力。

据悉，今年的美食节还特别设置了上海合作组织成员国之间的烧烤比赛。中国、独联体国家、阿联酋等国的美食博主也将参与其中，预计此次活动将吸引超过15 000名游客到场品味全球美食文化。

【编译：达娜】