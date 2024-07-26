第三十三届夏季奥运会开幕仪式正式开始

据了解，开幕仪式在塞纳河上举行。200多个国家和地区的代表团运动员、教练员和官员乘坐85艘不同颜色的船只，沿着塞纳河从东向西穿越巴黎市中心，航行约6公里后最终抵达埃菲尔铁塔对岸的特罗卡德罗广场。

值得一提的是，这是现代奥运会历史上首次在开放式城市空间举办开幕式。开幕式的全部流程预计将持续4个小时左右。

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据悉，2024巴黎奥运会是法国巴黎继1900年、1924年后，时隔100年再次主办夏季奥运会，也是法国历史上第三次举办夏季奥运会。

相比于东京奥运会，2024年巴黎奥运会在办赛规模上有所缩减，项目总数将减少10个，共设32个大项、329个小项。不过，从小项看，男女混合项目将从东京奥运会的18个增加到22个，同时巴黎奥运会将首次实现男女运动员各占50%。

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巴黎奥运会上，霹雳舞项目将首次登上奥运赛场，东京奥运会上初次亮相的滑板、攀岩、冲浪等项目也将继续在奥运赛场展现年轻人的风采。

哈萨克斯坦代表队在本届奥运会上共获得了25个项目的92张入场券。这是哈萨克斯坦自独立以来第八次出征夏季奥运会。今年，哈萨克斯坦还将首次参加列入奥运会项目的霹雳舞和羽毛球比赛。

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Фото: Владислав Семенов / НОК

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