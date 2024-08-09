哈萨克斯坦各地区生活成本有多大差距？
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦国家统计局更新了哈萨克斯坦各地区生活成本数据。结果显示，哈萨克斯坦有11个地区的生活成本低于全哈平均水平，南部地区的生活成本比北部地区便宜近40%。
据悉，随着通胀的下降，哈萨克斯坦最低生活成本平均下降88坚戈，与2023年相比，最低生活保障成本增长4.6%。最低生活保障成本将肉类、鱼类、奶制品、油脂、面包、水果和蔬菜产品、蛋、糖、茶、调味品等43个项目纳入计算（占总额的55%），非食品商品和服务的计算份额定为最低生活成本总额的45%。
统计数据显示，18岁以上男性的最低生活保障成本（61573坚戈）高于女性（48882坚戈）。专家们还认为，哈萨克斯坦领取养老金人员每月的生活费为48389坚戈，14岁以下儿童为41395坚戈，14-17岁青少年男性为65361坚戈，同龄女孩为50081坚戈。
全哈各地的统计数据也很有意思。南部各州的最低生活成本有所下降（原因是水果和蔬菜价格的季节性下降）：江布尔州（-787坚戈）、突厥斯坦州（-641坚戈）、杰特苏州（-566坚戈）、阿拉木图州（-548坚戈）和奇姆肯特市（-706坚戈），但东哈州（+201坚戈）、北哈州（+545坚戈）和巴甫洛达尔州（+807坚戈）的最低生活成本有所上升。
曼格斯套州的居民生活成本历来最高（每月63503坚戈）。排在第二位的是首都，阿斯塔纳居民需要56867坚戈才能满足最低生活保障需求。东哈州取代阿拉木图市排名第三。生活成本最低的地区是突厥斯坦州，几乎减少近40%。
2024年8月初的最低生活成本（哈萨克斯坦各州，单位：坚戈）：
- 曼格斯套 - 63503；
- 阿斯塔纳 - 56867；
- 东哈州 - 55050；
- 阿拉木图 - 54949；
- 乌勒套 - 52639；
- 阿拉木图州 - 52329；
- 阿拜州 - 51686；
- 阿克莫拉 - 51384；
- 北哈州 - 51205；
- 巴甫洛达尔 - 51013；
- 卡拉干达 - 50393；
- 奇姆肯特 - 50305；
- 库斯塔奈 - 49836；
- 杰特苏 - 49651；
- 阿特劳 - 48518；
- 江布尔 - 48079；
- 西哈州 - 48027；
- 阿克托别 - 47030；
- 克孜勒奥尔达 - 46155；
- 突厥斯坦 - 45169。
此前消息显示，哈萨克斯坦的年度通货膨胀率持续放缓，通胀率最高的是卡拉干达州（11.3%）、曼格斯套州（10.6%）、阿特劳州（10.1%）和东哈州（10.1%）。价格涨幅最小的是克孜勒奥尔达州（8.1%）。
【编译：木合塔尔·木拉提】