哈萨克斯坦各地区生活成本有多大差距？

据悉，随着通胀的下降，哈萨克斯坦最低生活成本平均下降88坚戈，与2023年相比，最低生活保障成本增长4.6%。最低生活保障成本将肉类、鱼类、奶制品、油脂、面包、水果和蔬菜产品、蛋、糖、茶、调味品等43个项目纳入计算（占总额的55%），非食品商品和服务的计算份额定为最低生活成本总额的45%。

统计数据显示，18岁以上男性的最低生活保障成本（61573坚戈）高于女性（48882坚戈）。专家们还认为，哈萨克斯坦领取养老金人员每月的生活费为48389坚戈，14岁以下儿童为41395坚戈，14-17岁青少年男性为65361坚戈，同龄女孩为50081坚戈。

全哈各地的统计数据也很有意思。南部各州的最低生活成本有所下降（原因是水果和蔬菜价格的季节性下降）：江布尔州（-787坚戈）、突厥斯坦州（-641坚戈）、杰特苏州（-566坚戈）、阿拉木图州（-548坚戈）和奇姆肯特市（-706坚戈），但东哈州（+201坚戈）、北哈州（+545坚戈）和巴甫洛达尔州（+807坚戈）的最低生活成本有所上升。

曼格斯套州的居民生活成本历来最高（每月63503坚戈）。排在第二位的是首都，阿斯塔纳居民需要56867坚戈才能满足最低生活保障需求。东哈州取代阿拉木图市排名第三。生活成本最低的地区是突厥斯坦州，几乎减少近40%。

2024年8月初的最低生活成本（哈萨克斯坦各州，单位：坚戈）：

曼格斯套 - 63503； 阿斯塔纳 - 56867； 东哈州 - 55050； 阿拉木图 - 54949； 乌勒套 - 52639； 阿拉木图州 - 52329； 阿拜州 - 51686； 阿克莫拉 - 51384； 北哈州 - 51205； 巴甫洛达尔 - 51013； 卡拉干达 - 50393； 奇姆肯特 - 50305； 库斯塔奈 - 49836； 杰特苏 - 49651； 阿特劳 - 48518； 江布尔 - 48079； 西哈州 - 48027； 阿克托别 - 47030； 克孜勒奥尔达 - 46155； 突厥斯坦 - 45169。

此前消息显示，哈萨克斯坦的年度通货膨胀率持续放缓，通胀率最高的是卡拉干达州（11.3%）、曼格斯套州（10.6%）、阿特劳州（10.1%）和东哈州（10.1%）。价格涨幅最小的是克孜勒奥尔达州（8.1%）。

【编译：木合塔尔·木拉提】