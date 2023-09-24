哈萨克斯坦代表团参加杭州第十九届亚运会开幕式

据哈萨克斯坦旅游和体育部消息，旅游和体育部部长叶尔梅克·玛尔哲赫帕耶夫同亚洲数十个国家领导人和政府官员官员一起出席了开幕式。

中国国家主席习近平主持了开幕仪式。盛大的开幕式包括的艺术表演、数字灯光秀、亚运圣火主火炬台的点燃，以及随后的各国运动员代表团入场游行。

入场式上，哈萨克斯坦代表团的旗手分别是世界拳击冠军阿斯兰别克·希姆贝尔格诺夫和世界田径锦标赛铜牌获得者娜杰日达·杜博维茨卡娅。

Photo: Ministry of Tourism and Sport

旅游和体育部部长叶尔梅克·玛尔哲赫帕耶夫在接受记者采访时表示：

-今天整个亚洲都观看了第十九届亚洲夏季运动会的开幕式。哈萨克斯坦代表团的任务，是不辜负国民的期望，争取超越自己在上届亚运会上的成绩。运动员们为亚运会比赛准备了很长时间。运动健儿们将为荣誉和奖牌征战，同时，我们也会准备在亚运会框架下与合作伙伴们举办一系列会晤。

哈萨克斯坦此次派出了524名运动员（262名男子和262名女子），参加本届亚运会的30个项目，其中27个项目为奥运会项目，3个项比赛为非奥运会项目。

运动员们还将争夺拳击、射箭、现代五项、游泳、摔跤、曲棍球、网球和田径八个项目的巴黎奥运会参赛名额。

来自45个亚洲国家的12 500多名运动员将参加本届亚运会，这刷新了上一届（2018年）11 300人的记录。

【编译：木合塔尔·木拉提】