第十届《外国媒体眼中的哈萨克斯坦》大赛开始报名

自2014年以来，大赛汇集了最好的文字和视频作品，外国作者在其中以鲜明、真实和客观的方式讲述哈萨克斯坦的故事。我们特别重视创造性的方法、新鲜的视角和对我们国家的深刻理解。

在当今的媒体环境中，不仅传统媒体发挥着重要作用，社交网络也同样重要。我们很高兴邀请博客作者、视频创造者和活跃的社交平台用户（至少拥有 1 万名粉丝）分享对哈萨克斯坦的独特见解。

参赛者需提供自2024年8月1日至2025年8月1日发表在外国媒体或者社交媒体的关于哈萨克斯坦的相关信息、分析、文化娱乐、纪录片和其他材料。

大赛获奖者将可以赢得哈萨克斯坦之旅，参观阿斯塔纳、阿拉木图、图尔克斯坦州，体验丰富的文化项目。

今年，大赛的合作伙伴包括“哈萨克旅游”国家公司股份公司、阿斯塔纳国际金融中心 (AIFC)、“阿斯塔纳枢纽”科技园、“同胞基金会”和Verny Capital公司。

大赛将从以下五个领域选出五名获胜者：：

数字化 – 数字变革：媒体视角下的哈萨克斯坦；

经济 – 哈萨克斯坦：欧亚加密货币行业的领导者；

哈萨克民族的文化、历史、传统——阿拜的遗产；

体育——哈萨克斯坦网球之旅：一个国家如何在全球赛事中规划其发展；

旅游业 – 阿斯塔纳：设计未来——年轻首都的建筑灵魂。

大赛的获奖者将由评审团决定，评审团由哈萨克斯坦共和国外交部、“哈萨克旅游”、阿斯塔纳国际金融中心、“阿斯塔纳枢纽”科技园、“同胞基金会”、Verny Capital的领导和负责人以及独立专家组成。

所有作品应于2025年8月15日之前发送至mediacontest2025@mfa.kz邮箱。

大赛结果将于2025年9月15日前公布。

如需更多信息，请通过电子邮件mediacontest2025@mfa.kz或电话+77172720182联系。

《外国媒体眼中的哈萨克斯坦》大赛参赛规则

邀请所有国家（哈萨克斯坦除外）的公民参加比赛；

在编或者编制外的外国纸质媒体、电子和网络媒体员工以及博主都可以参赛；

参赛者需要提供2024年8月1日至2025年8月1日期间在外媒或者社交媒体发布的300至3000字作品或者1至60分钟的电视、广播报道、播客；

若作品语言不是哈语或俄语以及英语，则需要附上其翻译成指定语言；

申请表格、作品以及翻译需发送至mediacontest2025@mfa.kz电子邮箱

哈萨克斯坦共和国外交部、“哈萨克旅游”、阿斯塔纳国际金融中心、“阿斯塔纳枢纽”科技园、“同胞基金会”、Verny Capital的领导和负责人以及独立专家组成的评审团将决定大赛获奖者。

所有作品应于2025年8月15日之前发送；

大赛结果将于2025年9月15日前公布；

获胜者将获得哈萨克斯坦之旅，主办方将承担经济舱机票、酒店住宿和当地交通费用、哈萨克斯坦文化项目以及日常开支。

申请表格

名

姓

父姓 (若有)

性别

出生日期

国籍

国家和居住地

在编或者编制外媒体工作者

发表作品的媒体名称

帐户名称和社交媒体帐户的链接

作品链接或者全文(附件）

作品语言

是否有哈语、俄语、英语的翻译(附件)

来源：哈萨克斯坦共和国驻中国大使馆