议员提议培养第四位哈萨克斯坦航天员

据悉，哈萨克斯坦将于今年通过拜科努尔航天发射场发射首枚本国火箭。该任务作为“巴伊铁列克”国家项目的一部分，当前相关航天火箭设施正处于紧张的准备阶段，议程的下一步为完善该综合体的技术基础设施。

会议期间，代表们还就选拔和培训下一位哈萨克斯坦航天员展开交流。

议员们指出，培养航天员是一个系统性、长期性强的任务，涉及大量的准备和资源投入。预计在未来十年内，哈萨克斯坦将力争实现第四位本国公民进入太空。

目前，航天员发射任务主要由俄罗斯、美国和中国承担。在此背景下，哈萨克斯坦议员们建议与邻国俄罗斯深化合作，共同为我国航天事业培养新一代专业人才。

会上提出的所有相关议题及建议将提交哈萨克斯坦政府进一步研究和落实。

截至目前，哈萨克斯坦共有三位宇航员进入太空，他们分别是：1991年搭乘“联盟TM-13”飞船飞行的托赫塔尔·阿吾巴克罗夫；曾三次执行任务、累计在轨道上飞行超过一年时间的塔勒哈特·穆萨巴耶夫（首次飞行为1994年），以及2015年代表独立后的哈萨克斯坦飞往国际空间站的阿伊登·阿伊姆别托夫。

三位宇航员的太空飞行不仅见证了哈萨克斯坦在航天领域的重要贡献，也标志着该国从苏联时代到独立后在航天事业上的连续发展。

【编译：木合塔尔·木拉提】