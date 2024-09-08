13:21, 08 9月 2024 | GMT +6
卡拉恰甘纳克油田第五台天然气压缩机启动
（哈萨克国际通讯社讯）据西哈州政府新闻处消息，卡拉恰甘纳克油田扩产项目中的第五台天然气压缩机已成功启动。
新压缩机的投入使用将显著提高气体回注量，有助于延长液态碳氢化合物的生产周期，并进一步增加天然气产量。
在投产仪式上，西哈州州长纳瑞曼·托列哈利耶夫强调，该项目不仅对地区经济意义重大，对整个国家经济也有重要影响。
-国家元首在2024年度国情咨文中指出，进一步发展石油天然气行业是一项重要任务。卡拉恰甘纳克油田新增的压缩机将提高天然气产量。此外，我们计划在2026年启动第六台压缩机。卡拉恰甘纳克石油作业公司不仅在推动国家经济发展方面发挥了积极作用，还实施了多项旨在改善西哈萨克斯坦居民生活质量的社会项目。-托列哈利耶夫说道。
卡拉恰甘纳克石油作业公司总经理马尔科·马尔西利在讲话中表示，油田扩产项目进展顺利。
-PRK-1A项目是我们整个团队辛勤工作和精诚合作的结果。这一成就归功于与哈萨克斯坦政府和股东公司的紧密合作。各方的支持在安全高效地推进PRK-1A项目、实现共同目标方面起到了关键作用。-他说。
【编译：阿遥】