藏地博物馆里的“羊角纹”：哈萨克与藏族文化之间有哪些相似之处？

（哈萨克国际通讯社讯）作为“圣境甘南·心灵之旅”第二届（2026）甘南文旅全球媒体活动的参与媒体之一，哈萨克国际通讯社记者近日走进中国甘肃省甘南藏族自治州，在探访当地历史文化和非物质文化遗产的过程中发现，远在青藏高原的藏族传统文化中，竟能寻觅到与哈萨克民族文化遥相呼应的印记。

对于许多第一次踏上青藏高原的哈萨克斯坦游客而言，藏地文化往往充满神秘色彩。寺院、转经筒、经幡以及浓厚的佛教文化氛围，似乎与哈萨克草原文明相去甚远。

Фото: Kazinform

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然而，当人们走进当地民众的日常生活，细细观察传统艺术与生活方式时，却会发现不少令人惊喜的文化共鸣。

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在位于甘南藏族自治州的唐卡艺术博物馆内，一处装饰纹样吸引了哈通社记者的目光。其造型与哈萨克民族传统纹样“羊角纹”（Қошқармүйіз）颇为相似。虽然它并非哈萨克传统羊角纹的直接延续，但两者在造型上的相近，也折射出不同游牧文明在审美观念上的某些共同特征。

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唐卡是藏传佛教中极具代表性的宗教绘画艺术形式，主要用于宗教教化、冥想修行和礼佛活动。作品通常以佛陀形象、宗教圣物以及重要历史故事为主题，严格遵循流传数百年的绘制规范。传统唐卡多绘制于棉布或丝绸之上，采用天然矿物颜料，并辅以金粉装饰，最终镶嵌丝绸装裱成卷轴，既便于保存，也方便携带。

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如今，甘肃省的拉卜楞寺以及夏河县唐卡艺术小镇已成为中国重要的唐卡艺术传承中心。当地至今仍保留着完整的师徒传承体系，年轻学徒往往需要经过多年学习，才能掌握人物比例、色彩寓意以及传统绘制技法。2006年，唐卡艺术被列入中国国家级非物质文化遗产名录，成为藏族文化最具代表性的艺术瑰宝之一。

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在哈萨克传统文化中，“羊角纹”是最古老且最广泛使用的动物纹样之一，象征力量、富足、繁荣与生命力。研究者认为，这一图案的历史甚至可以追溯至萨迦人与斯基泰文明时期。当时，与羊角纹相似的符号还与古代“法恩（Farn）”概念相关，寓意着来自上天的祝福与生命能量。

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而在藏族文化中，与之相似的装饰元素被称为“嘎本（Gaben）”。它是藏传佛教“八吉祥”之一——胜幢的重要组成部分，象征着战胜障碍、福运增长以及精神层面的守护。嘎本通常由红、黄两色织物缝制而成：黄色象征大地、善行以及佛法智慧，红色则寓意慈悲与护佑，下方的彩色飘带象征自然界的五大元素，也寄托着将美好祝愿传向天地之间的寓意。

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“藏传唐卡”国家级非物质文化遗产代表性传承人焦巴加布表示，纹样之间的相似性或许体现了不同文明之间深层次的精神联系。

“嘎本不会随意悬挂，它通常置于唐卡或佛像两侧，不仅能够凸显宗教仪式的庄严感，也寓意净化空间，并祈愿来自四方的吉祥与福泽。”他说。

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事实上，尽管哈萨克民族与藏族在语言和宗教信仰上存在明显差异，但在传统生活方式方面却有着不少共同之处。

两个民族都曾长期生活在高原与草原环境中，并以畜牧业为主要生产方式。对于哈萨克人而言，马、羊和骆驼具有特殊意义；对于藏族而言，牦牛同样是不可或缺的“高原伙伴”。

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哈萨克人的餐桌离不开马奶酒、驼奶、酸奶和奶疙瘩，而藏族人民则善于利用牦牛奶制作奶酪、黄油和酸奶，并饮用加入黄油和盐的酥油茶。对于生活在高海拔地区的人们来说，这不仅是一种传统饮品，也能够帮助身体补充热量、抵御寒冷。

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藏族游牧民至今仍保留着季节性转场放牧的传统，并使用牦牛毛编织的帐篷。尊重长者、热情待客以及与自然和谐共处等价值观，同样是两个民族共同珍视的文化理念。

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当然，两种文化之间最显著的差异仍体现在宗教信仰层面。哈萨克民族以伊斯兰文化为精神纽带，而藏族文化则深深植根于藏传佛教传统。然而，对于许多来自哈萨克斯坦的游客而言，当他们来到这片雪域高原时，总能在一些细节中感受到一种跨越山川的文化亲近感。

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值得一提的是，近年来，哈中两国在人文交流和旅游合作领域不断深化。随着两国互免签证政策的实施以及跨境旅游合作持续推进，越来越多的哈萨克斯坦游客开始关注中国西部地区丰富的历史文化资源。此前，哈通社已陆续报道甘南藏族自治州的旅游资源和特色文化。

此外，中国生产的牦牛乳制品未来也有望进入哈萨克斯坦市场，为两国在农产品和特色食品领域的合作带来新的机遇。