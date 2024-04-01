阿特劳市地下水位上升问题成焦点 州长与中国企业商讨解决方案

据阿特劳州政府新闻处报道，该州州长沙普肯诺夫近日会见了中国建筑第三工程局有限公司代表团。会议就双方合作事宜进行了深入交流。

沙普肯诺夫介绍称，去年，阿特劳州与中国的双边贸易总额达到32.42亿美元，其中出口额为30.79亿美元，进口额为1.63亿美元。

双方就建设污水处理系统、地下水开采利用以及社会基础设施等问题进行重点研讨。

-我们正在积极吸引投资进入该地区，优先发展工业。中国作为创新产业项目发展速度最快的国家之一，我们愿意与中方进一步加强合作，共同推动大型项目的实施。-沙普肯诺夫强调。

中国企业代表团团长刘明（音译）表示，阿特劳市地下水位上升问题需要必要的建设排水系统来彻底解决。

-中国深圳市曾经面临过类似的问题。当时，我们进行了必要的调查研究，彻底解决了这个问题。也就是说，我们拥有丰富经验。我们将派遣专家在阿特劳市指定区域进行全面调查研究，相信通过双方的共同努力，可以推动两国经济进一步发展，解决阿特劳州地下水位上升问题。-他表示。

【编译：阿遥】