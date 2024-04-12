卡尼什·萨特巴耶夫：哈萨克斯坦地质学奠基人

今天，我们迎来了著名科学家、哈萨克斯坦地质学奠基人、前苏联科学院首位哈萨克族裔院士卡尼什·伊曼泰吾勒·萨特巴耶夫诞辰125周年纪念日。

萨特巴耶夫于1899年4月12日出生于巴甫洛达尔州阿克科林乡。他在1918年以优异成绩完成学业后，成为一名教师，并领导了为当地哈萨克语学校编写教材的工作。

1920年，他被任命为巴彦阿乌勒地区文教部门负责人和地方法官。尽管多次身体不适，但他仍于1926年完成了大学学业，获得了地质学学士学位。

Фото: Мұрат Аяған/Kazinform

1934年，萨特巴耶夫在苏联科学院发表了关于杰兹卡兹甘地区铜矿储量的探查结果，并促成了杰兹卡兹甘铜冶炼厂和铁路的建设。

1940年，由于发现了杰兹卡兹甘油田，他被授予苏联最高荣誉列宁勋章。1941年，他被任命为苏联科学院哈萨克分院地质研究所所长，并于次年成为分院院长。

1942年，他发表了总结15年地质研究成果的专著《杰兹卡兹甘地区》，并获得了斯大林奖。到那时，他已发表了40多篇科学论文，并获得了地质与矿物学博士学位。

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1946年，苏联科学院哈萨克分院改组为哈萨克斯坦科学院，萨特巴耶夫成为了首任院长。同年，他成为苏联科学院院士和苏联最高苏维埃代表。1947年，他当选为列宁和国家奖委员会理事会成员，1949年，他成为哈萨克苏维埃社会主义共和国共产党中央委员会成员。

萨特巴耶夫为哈萨克斯坦科学和工业的发展做出了巨大贡献。在科学院任职期间，他参与了哈萨克斯坦许多领域的研究任务，并发起成立了哈萨克斯坦金属学院。

1951年，他受到政治运动的冲击，但随后恢复了名誉。1958年，他领导的地质学团队因对哈萨克斯坦中部地区矿区图的绘制而获得了列宁奖。

1964年1月31日，萨特巴耶夫在莫斯科去世。