哈萨克斯坦各地私立学校学费是多少？

首都与最大城市：学费水平全国最高

在阿斯塔纳市，私立学校的月学费从97,500坚戈起步，中档学校每月收费在150,000至400,000坚戈之间，而国际或高端学校的费用可高达140万至150万坚戈。

在阿拉木图市，月学费起步为125,000坚戈，价格适中的学校收费在350,000至600,000坚戈之间，高端学校月费也达到80万坚戈以上，最高可至140万坚戈。

南部地区：选择多样，国际学校数量增长

在奇姆肯特，由于私校数量众多，月学费从35,000坚戈起步，普通学校遵循国家课程，部分项目需额外收费；而中高端学校每月收费在70,000至170,000坚戈之间，提供语言深度教学和课外项目；国际学校则收费更高，每月为245,000至260,000坚戈。

突厥斯坦的私立学校费用在50,000至150,000坚戈之间不等。

在塔拉兹，新开办的学校针对低年级（1至4年级）学生每月收费57,000坚戈，中高年级为60,000坚戈，平均价格为35,000至60,000坚戈。

克孜勒奥尔达学费相对亲民，月费在15,000至50,000坚戈之间。

塔勒德库尔干则针对1至4年级的月学费为85,000坚戈，高年级为98,000坚戈（不含餐饮与高考辅导费用）。

西部地区：高低档齐全，国际教育需求增加

阿克套私校收费区间为70,000至280,000坚戈；而阿特劳则更高，从100,000至250,000坚戈不等，国际学校月费甚至高达120万坚戈。

乌拉尔的私校月学费从50,000起，普通课程和高阶强化课程分别约为150,000至170,000坚戈。

北部与东部地区：学费浮动较大，教育质量多样化

彼得罗巴甫尔的私校月费为120,000坚戈，采用新加坡教学法，并提供校内用餐服务。

科克舍套月收费170,000坚戈，涵盖用餐与课后作业辅导。

巴甫洛达尔部分私校实行预付年费优惠，平均月费在100,000至170,000坚戈之间。

库斯塔奈私立学校收费区间在65,000至120,000坚戈之间，注重语言及商业素养的教育。

东哈州与中心地区：部分城市教育资源集中

乌斯卡曼大型私校学费高达280,000坚戈/月。

塞梅学费较低，月费为40,000至110,000坚戈，平均约60,000至70,000坚戈。部分项目如用餐及兴趣班需额外支付15,000至20,000坚戈。

卡拉干达私校学费普遍为80,000至150,000坚戈，中间价位在120,000左右。杰兹卡兹甘平均费用为100,000坚戈。

另外，小城市如库纳耶夫则多以政府订单为主。低年级（1-4年级）学生通过国家订单免费就读，5-11年级学生月收费自30,000坚戈起。语言类项目与兴趣课程需额外付费。

【编译：达娜】