阿特劳地区石化产业重大项目建设进展如何？

聚乙烯工厂：年产125万吨，预计2029年投产

副部长首先视察了年产125万吨聚乙烯的工厂建设现场。

目前，该项目正在进行打桩和基础浇筑工作，计划于10月底启动关键的二级装置——聚合装置的建设。

项目全面建设期间预计将创造超过1.5万个就业岗位，建成投产后将提供约800个稳定就业机会。

该工厂预计于2029年全面竣工并投入运营，产品规划包括20多个聚乙烯品类，其中40%为高端优质产品。

Фото: Энергетика министрлігі

聚丙烯工厂：出口导向，服务全球市场

扎尔克硕夫还考察了“KP”有限责任公司于2022年投产的聚丙烯工厂。

该工厂采用先进的美国技术，年产能达50万吨。自投产至2024年，该厂已生产46.6万吨聚丙烯，其中43万吨出口至中国、俄罗斯、土耳其及欧洲国家等市场。

2025年1月至8月，工厂生产23万吨聚丙烯，其中20万吨用于出口。产品广泛应用于包装材料、家具、地毯、一次性餐具及日用品的生产。

Фото: Энергетика министрлігі

丁二烯项目：2028年投产，年产33.9万吨

副部长还了解了丁二烯及其衍生产品生产项目的进展。

该项目计划于2028年投产，年产能33.9万吨。建设期间预计创造约2000个就业岗位，投产后将提供750个稳定就业机会。

产品主要面向哈萨克斯坦、欧洲、独联体国家、中国和土耳其市场。

目前，项目正进行首期技术模块及二期扩展基础设计的承包商遴选，建设安装工作计划于2027年启动。

Фото: Энергетика министрлігі

聚酯基合成材料工厂：年产1500万平方米，助力本地化

在视察中，扎尔克硕夫参观了“Intago”有限责任公司生产的聚酯基合成材料工厂。

该厂年产1500万平方米产品，是该地区独一无二的生产设施，实现了从原材料到成品的完整生产周期。

其产品主要用于道路建设，有效提升了哈萨克斯坦本土产品在国内市场的份额，降低了进口依赖。

Фото: Энергетика министрлігі

基础设施与技​​术园区：推动石化产业升级

访问期间，副部长还考察了“国家石化工业技术园区”特别经济区的运行情况，并在KMG PetroChem办公室听取了石化领域项目的汇报。

此外，他还参观了“KUS”有限责任公司场地的特别经济区基础设施，了解其对石化产业发展的支持作用。

这些项目的稳步推进彰显了哈萨克斯坦在石化领域的雄心，预计将显著提升国家经济实力，扩大国际市场竞争力，同时为当地创造更多就业机会。

【编译：木合塔尔·木拉提】