第一信贷局：第二季度国内电影放映服务收入下滑明显

分析显示，如果考虑到电影院服务价格的变化，2024年第二季度的电影放映服务收入与2023年第一季度相比下降了三分之一，与2023年第二季度相比则下降了五分之一。

根据国家统计局的数据，目前哈萨克斯坦电影放映服务收入的38%来自阿拉木图，该市对整体收入下滑贡献最大，尤其是同比下滑显著。在阿拉木图，2024年第二季度的收入从2023年第二季度的43亿坚戈减少至25亿坚戈，同时电影院服务价格上涨了13%。

尽管如此，阿拉木图影院去年最后一个季度的收入仍然远高于其他任何地区，包括阿斯塔纳的18亿坚戈。然而，若按人均计算，阿斯塔纳略微领先阿拉木图：1200坚戈对比1100坚戈。当然，这种计算非常粗略，但无论如何，这两个城市的收入水平都远远高于哈萨克斯坦全国平均水平的329坚戈。

【编译：阿遥】