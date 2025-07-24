第一副总理主持召开引资委员会工作会议

消息称，会议还讨论了农工综合体中实施投资项目的问题。

会上，农工领域两个项目的投资协议主要条款已获批准。第一个项目计划与土耳其公司Tiryaki Agro合作，建设一个谷物深度加工综合体。 该项目规划年产小麦25万吨，豆类8万吨，总投资额约为1600亿坚戈。

此外，会议还批准了第二个项目的条款，即与另一家土耳其公司YDA集团合作，建设一个用于生产肥料和农药的农化综合体。该项目年产能为15万吨，投资额为1680亿坚戈。

这两个项目旨在发展农业原料深加工，提高粮食安全，替代进口，并扩大高附加值产品的范围。

鉴于哈萨克斯坦每年的粮食加工量为1600万至1700万吨，其中三分之一用于出口，发展涵盖260种产品的国内加工计划将为农业综合体的经济多元化和可持续发展开辟更多机会。

引资委员会也将继续系统性地开展工作，营造良好的投资环境。重点是完善监管框架，减少行政壁垒，并为重点经济领域的投资举措的实施创造稳定的条件。

【编译：小穆】