第一夫人吉尔‧拜登为“美国第一猫”写童书 将于6月出版

在拜登夫妇的两只爱犬因咬人事件被带离白宫后，这只灰色短毛虎斑猫是白宫仅存的“第一”宠物。

《白宫之猫威罗》以猫的视角讲述自身从宾夕法尼亚州的一间农场到华盛顿特区的旅程。

第一夫人吉尔通过西蒙与舒斯特出版社（Simon & Schuster）发表声明说，入住白宫之后，威罗探索了各个房间，并与维持白宫日常运营的人们见面，“她很快认识了所有让人民之家运作的不可思议的人们”。

“他们用爱和关怀欢迎威罗，就像他们欢迎我和乔一样。...威罗在路途中结识了许多新朋友，她的旅程让世界以‘猫眼'视角，了解美国最著名住所的方方面面。”

出版社表示，这本童书由72岁的吉尔·拜登与作家阿丽莎·萨丁·卡普西利合著，艺术家凯特·贝鲁贝绘制插图。

曾竞选美国总统的前美国国务卿希拉里·克林顿和前第一夫人芭芭拉·布什都写过关于自己宠物的书。

值得注意的是，吉尔·拜登是唯一一位在担任第一夫人期间兼任其他职务的第一夫人，她也是一名社区大学教授。吉尔·拜登教授英语，并曾出版过其他书籍，包括回忆录《光芒照进人生》、《别忘了，上帝保佑我们的军队》和《乔伊：乔·拜登的故事》。